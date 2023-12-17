Рекордное количество снега вывезли в ночь на воскресенье в Воронеже

— Мы применяем эвакуаторы, чтобы переместить их для расширения проезжей части, для уборки правых полос, но это занимает очень много времени. Освобождение дорог от машин сильно поможет нам уже ближайшей ночью, — обратился к воронежцам с просьбой глава города Вадим Кстенин.