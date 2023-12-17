Рекордное количество снега вывезли в ночь на воскресенье в Воронеже

Об этом сообщили в пресс-службе управления дорожного хозяйства Воронежа в воскресенье, 17 декабря.
Обильные снегопады в регионе прекратились, и это позволило приостановить непрерывную обработку проезжей части пескосмесью с последующим подметанием. Многие магистрали города расчистили до асфальта, сообщили в пресс-службе мэрии.
Однако сдвинутые в правую сторону трасс снежные завалы значительно сузили проезжую часть дорог. В настоящее время, до потепления и новых осадков, комбинаты благоустройства заняты удалением с обочин нагромождений снежных масс. В мэрии напомнили, что выпавшие осадки превысили месячную норму декабря в два раза.
В связи с этим воронежских автолюбителей попросили убрать машины с обочин магистралей.
— Мы применяем эвакуаторы, чтобы переместить их для расширения проезжей части, для уборки правых полос, но это занимает очень много времени. Освобождение дорог от машин сильно поможет нам уже ближайшей ночью, — обратился к воронежцам с просьбой глава города Вадим Кстенин.
В пресс-службе также отметили, что в ближайшее время в сообщениях будут добавлять адреса, названия улиц, на которых ночью произвели очистку.