В Кузбассе прошёл флешмоб Дедов Морозов

20 Дедов Морозов на снегоходах открыли конкурс «Лучший Дед Мороз Сибири» в Кузбассе.
В регионе проходит конкурс «Лучший Дед Мороз Сибири», который стартовал с кортежа снегоходов — на них приехали волшебники.
Первая отправная точка — Тяжин. Вместе с горожанами новогодние герои водили хороводы и пели песню «В лесу родилась елочка».
Деды Морозы побывали на значимых социальных объектах Тяжинского округа.
Некоторым школьникам Нововосточного повезло больше всех: к ним пришли сразу два Деда Мороза. Один из Новокузнецка, другой из Горловки.