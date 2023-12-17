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В Кузбассе прошёл флешмоб Дедов Морозов

В Кузбассе стартовал конкурс «Лучший Дед Мороз Сибири».

20 Дедов Морозов на снегоходах открыли конкурс «Лучший Дед Мороз Сибири» в Кузбассе.

В регионе проходит конкурс «Лучший Дед Мороз Сибири», который стартовал с кортежа снегоходов — на них приехали волшебники.

Первая отправная точка — Тяжин. Вместе с горожанами новогодние герои водили хороводы и пели песню «В лесу родилась елочка».

Деды Морозы побывали на значимых социальных объектах Тяжинского округа.

Некоторым школьникам Нововосточного повезло больше всех: к ним пришли сразу два Деда Мороза. Один из Новокузнецка, другой из Горловки.