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В Ростовской области с 18 декабря начнутся перебои в работе радио и ТВ

Об этом предупреждает РТРС.
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Источник: Reuters

В Ростовской области с 18 декабря начнутся перебои в работе радио и ТВ. Об этом предупреждает Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС).

Временные отключения будут связаны с проведением плановых работ.

Неудобства придётся терпеть жителям Заветинского, Тарасовского, Миллеровского, Обливского, Ремонтненского, Дубовского, Кашарского, Неклиновского, Куйбышевского, Константиновского, Шолоховского, Дубовского, Матвеево-Курганского и Родионово-Несветайского районов.

Зрителям и слушателям принесли извинения за неудобства, а также сообщили, что перебои в работе будут кратковременными.

Ранее мы также писали, что в Ростове начала вещание радиостанция Relax FM с музыкой для расслабления.