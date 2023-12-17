В Ростовской области с 18 декабря начнутся перебои в работе радио и ТВ. Об этом предупреждает Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС).
Временные отключения будут связаны с проведением плановых работ.
Неудобства придётся терпеть жителям Заветинского, Тарасовского, Миллеровского, Обливского, Ремонтненского, Дубовского, Кашарского, Неклиновского, Куйбышевского, Константиновского, Шолоховского, Дубовского, Матвеево-Курганского и Родионово-Несветайского районов.
Зрителям и слушателям принесли извинения за неудобства, а также сообщили, что перебои в работе будут кратковременными.
Ранее мы также писали, что в Ростове начала вещание радиостанция Relax FM с музыкой для расслабления.