Казахстан и Узбекистан сотрудничают для сохранения экологического баланса Сырдарьи

Казахстанскую сторону представляла исполняющая обязанности директора Департамента экологической политики Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Даулетьярова Н. И., а узбекскую сторону — начальник Департамента экологической политики Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан Саттаров Ф. К.
Также в качестве наблюдателей на мероприятии присутствовали представители Республики Таджикистан и Кыргызской Республики.
В ходе заседания участники обсудили вопросы об исполнении плана работ рабочей группы по проведению согласованного мониторинга качества воды в реке Сырдарья, обмен данными, проведения инвентаризации потенциальных источников загрязнения рек Келес и Чирчик, с предоставлением результатов о принимаемых мерах по выявленным источникам загрязнения бассейна реки Сырдарья, проработки вопросов проведения разового анализа донных отложений по согласованному количеству показателей, изучения влияния на состояние водных объектов сбросов коллекторно-дренажных вод и мер по снижению их воздействия и др.
Кроме того, был рассмотрен вопрос об итогах заседания региональной рабочей группы по качеству воды, которое состоялось 13 декабря 2023 года.
По итогам заседания принят план работы рабочей группы на предстоящий год.