Казахстан и Узбекистан сотрудничают для сохранения экологического баланса Сырдарьи

В ходе заседания участники обсудили вопросы об исполнении плана работ рабочей группы по проведению согласованного мониторинга качества воды в реке Сырдарья, обмен данными, проведения инвентаризации потенциальных источников загрязнения рек Келес и Чирчик, с предоставлением результатов о принимаемых мерах по выявленным источникам загрязнения бассейна реки Сырдарья, проработки вопросов проведения разового анализа донных отложений по согласованному количеству показателей, изучения влияния на состояние водных объектов сбросов коллекторно-дренажных вод и мер по снижению их воздействия и др.