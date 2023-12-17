Эксперты рассказали, как правильно выбрать красную рыбку

В Роскачестве рассказали, что при выборе красной рыбы надо обратить внимание на ее цвет, плотность мышечной ткани и наличие повреждений, сообщает РИА Новости.
Что касается цвета, то он должен быть равномерным, не тусклым, без разводов, коричневых или желтых пятен.
«Более яркой по цвету будет горбуша, нерка и чавыча, а слабосоленая семга и форель (аквакультурные) из-за специфического питания будут иметь более насыщенный цвет, но различных оттенков, от светло-оранжевого до ярко-оранжевого», — объяснили в эксперты.
Следует учесть, что слишком яркий красный или розовый цвет у семги может говорить о наличии красителей в рыбе.
Глядя на рыбу, покупатель должен оценить ее поверхность. Она должна быть чистой, без повреждений. Расслоение и дряблость не допускаются, мышечная ткань должна быть умеренно плотной.
В Роскачестве рассказали, что идеальный состав — это сама рыба и соль. Допускается добавление сорбиновой и бензойной кислот (в качестве консервантов). Кроме того, производитель обязан указать на маркировке, из какого сырья была приготовлена рыба — либо из охлажденного, либо из замороженного.