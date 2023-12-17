Эксперты рассказали, как правильно выбрать красную рыбку

В Роскачестве рассказали, что идеальный состав — это сама рыба и соль. Допускается добавление сорбиновой и бензойной кислот (в качестве консервантов). Кроме того, производитель обязан указать на маркировке, из какого сырья была приготовлена рыба — либо из охлажденного, либо из замороженного.