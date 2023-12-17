В госпитале Калининграда прошло награждение участников СВО

В Калининграде замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин наградил участников СВО, в настоящий момент находящихся на лечении в военно-морском клиническом госпитале.
— Начальник госпиталя доложил об организации лечения военнослужащих. Во время обхода Александр Фомин навестил военнослужащих в палатах, ознакомился с условиями размещения и ответил на актуальные вопросы. Также он вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим, которые отличились в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции, — говорится в сообщении.
Отмечается, что военнослужащие были удостоены таких наград, как орден «Мужества», медаль «За отвагу», медаль «Ушакова», медаль «За храбрость» II степени, знак отличия ордена святого Георгия — Георгиевский крест IV степени и медаль «За боевые отличия».
Александр Фомин передал слова благодарности от министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу за мужество, отвагу и храбрость, проявленные при выполнении воинского долга.