В госпитале Калининграда прошло награждение участников СВО

— Начальник госпиталя доложил об организации лечения военнослужащих. Во время обхода Александр Фомин навестил военнослужащих в палатах, ознакомился с условиями размещения и ответил на актуальные вопросы. Также он вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим, которые отличились в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции, — говорится в сообщении.