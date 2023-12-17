Узбекские бойцы победили в ЧМ по рукопашному бою в Москве

ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Спортсмены из Узбекистана стали победителями Чемпионата мира по рукопашному бою, проходившему в Москве, сообщают организаторы мероприятия.
Турнир проходил по двум весовым категориям — до и свыше 73 кг. Всего в состязаниях принимали участие представители 21 страны.
По итогам состязаний победа в легкой весовой категории досталась узбекистанцу Олиму Номуродову, а в тяжелой — его соотечественнику Илёсу Камилову. Примечательно, что и «серебро» в обеих категориях завоевали атлеты из Узбекистана — Асадбек Хикматов и Огабек Джуманиязов.