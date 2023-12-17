Узбекские бойцы победили в ЧМ по рукопашному бою в Москве

По итогам состязаний победа в легкой весовой категории досталась узбекистанцу Олиму Номуродову, а в тяжелой — его соотечественнику Илёсу Камилову. Примечательно, что и «серебро» в обеих категориях завоевали атлеты из Узбекистана — Асадбек Хикматов и Огабек Джуманиязов.