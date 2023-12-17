Новую методику лечения нейробластомы предложили в Беларуси

Клеточный продукт для лечения нейробластомы предложили белорусские разработчики, сообщает телеканал СТВ. Дмитрий Луцкович, научный сотрудник лаборатории генетических биотехнологий РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии, рассказал, что нейробластома — «одно из самых злокачественных новообразований, которое развивается у детей до двух лет примерно».
— К сожалению, общая выживаемость таких деток достаточно низкая, поэтому приступили к разработке и внедрению в клиническую практику нового направления — это иммунотерапия. Собственные клетки пациента генетически модернизируются для тотального и точечного уничтожения опухоли в организме пациента.
Ученый выразил надежду на то, что в течение двух лет можно будет перейти к полноценным клиническим испытаниям на базе центра детской онкологии.