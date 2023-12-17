Ростовский митрополит Меркурий дал советы лидерам и руководителям

Лидер — это человек властный, хорошо обеспеченный, умеющий маневрировать, лавировать. Есть грань между успешным управленцем и лидером. Тот, кто наделён властью, не всегда лидер. Народ его не уважает: хапуга, взяточник, карьерист. Но бывает и наоборот. Настоящий лидер проходит своё служение беззаветно.