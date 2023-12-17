Ростовский митрополит Меркурий дал советы лидерам и руководителям

Ростовский митрополит Меркурий считает, что не каждый чиновник или руководитель может стать лидером. Своё мнение владыка высказал в эфире передачи «Сугубо личное» на канале Дон24.
Владыка считает, что в современном значении слово имеет и негативные смыслы.
Лидер — это человек властный, хорошо обеспеченный, умеющий маневрировать, лавировать. Есть грань между успешным управленцем и лидером. Тот, кто наделён властью, не всегда лидер. Народ его не уважает: хапуга, взяточник, карьерист. Но бывает и наоборот. Настоящий лидер проходит своё служение беззаветно.
Он дал совет людям, мечтающим стать лидерами: помнить о нравственных ограничениях. И перечислил: эгоизм, скупость, корысть. Владыка дал свою формулировку лидерству: в христианском понимании, это человек, который посвятил себя общественному служению, растворил себя в других людях.
Он дал советы лидерам и руководителям. Первым не стоит паниковать. А вторые не должны принимать поспешных решений на эмоциях.
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