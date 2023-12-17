Бакальчук оценила перспективу передачи Wildberries детям

«Трое старших — это девочки. Одна уже студентка, вторая готовится, третьей тоже надо определяться. Я думаю, что у них и без бизнеса получится чем-то заниматься, приносить пользу людям тем, в чем они сильны. Старший из мальчиков пошел в первый класс, и у него сейчас основное: “Неужели это на 11 лет!?” Какое там наследование?» — сказала она.