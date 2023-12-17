Тополиное печенье для онкобольных разработали ученые на севере Казахстана

ПЕТРОПАВЛОВСК, 17 дек — Sputnik. Ученые Северо-Казахстанского университета имени Манаша Козыбаева Владилен Поляков и Дмитрий Мокшин разработали печенье с экстрактом тополя бальзамического, которое помогает нормализовать основные показатели крови онкологических больных, передает корреспондент Sputnik Казахстан.
Экспериментальную 70-килограммовую партию тополиного печенья выпустила кондитерская компания. Исследование ученые проводили совместно с областным онкологическим диспансером.
Пациенты, проходящие лучевую терапию, принимали печенье, обогащенное флавоноидами и другими выделенными из почек тополя бальзамического полезными веществами.
«Их показатели крови, по сравнению с другой контрольной группой пациентов, нормализовались. Гемоглобин и эритроциты увеличились на 7,5%, лейкоциты — на 20%».
Потенциал экстракта тополя бальзамического огромен, утверждают исследователи. Он обладает антибактериальными, противовоспалительными, гепатопротекторными и ранозаживляющими свойствами. Может применяться не только в медицине, но и в сельском хозяйстве.
Дело жизни
Профессор, доктор химических наук Владилен Поляков посвятил изучению чудодейственных свойств тополя больше 40 лет жизни. В результате исследований он создал фитопрепарат «Тополин», который доказал высокую эффективность в качестве экологически безопасного стимулятора роста для всех видов растений и животных, а также для их защиты от различных заболеваний. Кроме того, на его основе создан ряд медицинских препаратов.
Свои разработки профессор начал еще в 1980-м году, когда работал в Алматы, в Казахском государственном университете, в котором продолжал научную деятельность после окончания учебы.
«Я занимался поиском природных препаратов, обладающих противоопухолевой активностью. У нас было сотрудничество с институтом онкологии, где испытывали наши препараты, которые мы выделяли из различных растений».
По словам исследователя, его интересовал класс синтетических халконов (химические соединения, встречаются во многих растениях).
«Я обратил внимание на почки тополя бальзамического — знакомые всем, липкие почки, которые падают с деревьев. Я собрал их, изучил и обнаружил, что класс халконов в них есть. Потом, когда я переехал в Петропавловск, мы стали испытывать препараты, которые можно получить из почек тополя», — вспоминал Владилен Поляков.
Оказалось, что на основе густой субстанции, полученной из тополя бальзамического, можно приготовить препараты с самым разным предназначением. В ее составе содержится более 250 различных компонентов. Это эфирные масла, карбоновые кислоты, ненасыщенные и насыщенные жирные кислоты, полифенолы, феноглюкозиды, фенолокислоты, витамины, микроэлементы.
Тополь в помощь пшенице и коровам
Например, доказано, что «Тополин» способствует значительному уменьшению поражения растений основными видами болезней, повышает устойчивость посевов к неблагоприятным погодным условиям. Причем «Тополин» абсолютно безвреден. Многократно проходили его исследования на токсичность, в результате лаборатория экспериментальной фармакологии Научно-производственного центра «Фитохимия» выдала заключение о том, что фитопрепарат не оказывает негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека и рекомендован для применения в растениеводстве в качестве стимулятора роста, развития и защиты растений.
Эффективность препарата изучалась на различных овощных культурах — томатах, огурцах, свекле, капусте. Кроме того, проведены испытания препарата на пшенице, которые показали хорошие результаты: прибавка урожая на 1,5−3 ц/га, прибавка массовой доли клейковины на 1,5−2,5 процента, повышение всхожести семян на 3−5%, повышение качества пшеницы на 1 класс, сокращение периода созревания на 12 суток.
«А у нас как раз в сезон неблагоприятные условия часто мешают уборке урожая. Также при применении “Тополина” улучшается качество зерна, растения более устойчивы к засухе и к низкой температуре, густота посевов увеличивается, сокращается заболеваемость, снижается засоренность посевов, понижается расход воды».
Проведены исследования по применению «Тополина» и в животноводстве. Кормовая добавка на основе тополина позволяет добиться прибавки в весе, увеличения количества молока у дойных коров и приплода.
Заинтересовались препаратом и пчеловоды с юга страны. Дело в том, что пчелы переносят различные заболевания, в том числе их мучают клещи. Чтобы отпугнуть клещей, в улей кладут обработанные в тополине палочки. Кроме того, у пчел повышается летная активность.
Тополиное чудо
Возможности «Тополина» Полякова не ограничиваются применением в сельском хозяйстве. Профессор совместно с учениками и коллегами разработал препараты и средства различного назначения для применения в медицине. Их разнообразие поражает: от лечебной жевательной резинки до ранозаживляющих «бинтов» нового поколения. А некоторые из фитосредств и вовсе призваны бороться с такими серьезными заболеваниями как онкология и туберкулез.
На основе эфирного масла бальзамического тополя получено несколько лекарственных средств: эфматол-1, эфматол-2, эфматол-3. По мнению ученых, чудесное масло обладает целым рядом эффектов: противовоспалительным, ранозаживляющим, антимикробным, частично обезболивающим. Содержащиеся в нем жирные кислоты нормализуют обмен веществ, флавоноиды укрепляют кровеносные сосуды и являются отличным радиопротектором, то есть защищают организм от воздействия радиации.
Эфматол прошел апробацию на базе стоматологических клиник, травматологического отделения одной из городских больниц. Во всех группах больных, при лечении которых применялся препарат, отмечены превосходные результаты. При лечении стоматологических патологий, а также ожоговых ран и обморожений конечностей преимущества эфматола перед традиционными лекарствами были неоспоримы.
Причем широкие клинические испытания эфматола показали, что «тополиное лекарство» имеет преимущество перед традиционной антисептикой по причине его абсолютной безвредности и отсутствия побочных эффектов.
Владилен Васильевич говорит, что «Тополин» показал высокую эффективность в лечении онкологических заболеваний. Так, в областном онкологическом диспансере был проведен вышеупомянутый эксперимент, который показал, что если онкобольной, которому предстоит пройти лучевую терапию, за несколько дней будет принимать фитопрепарат, то после процедуры он может избежать серьезных осложнений в виде лейкопении.
Кроме того, эфирное масло, получаемое из почек тополя, способствует излечиванию бронхолегочных заболеваний, в том числе туберкулеза открытой формы. Масло применяли в ходе исследования в баклаборатории областного противотуберкулезного диспансера. Исследование показало, что препарат убивает 33 микобактерии туберкулеза легких. При этом было выявлено, что препарат не вызывает аллергических реакций.
«За два месяца мы пролечили 34 больных, которые не могли излечиться от туберкулеза за пять лет. Результатом стало то, что они перестали выделять микобактерии, у них нормализовалась температура тела, в норму пришли все анализы».
Кроме того, масло обладает ранозаживляющим эффектом. Еще одна разработка Полякова — фитопленка — это перевязочный материал нового поколения.
«Вместо бинтов такую пленку с содержанием тополина накладывают на рану. Она постоянно выделяет тополин, в результате идет быстрое заживление, антимикробное действие», — отметил ученый.
Это можно было бы внедрить в вооруженных силах вместо бинтов для военнослужащих, считает он.
«Мы получили несколько различных патентов совместно со столичным институтом ортопедии и травматологии. Применять можно было бы не только на небольшие раны, но при лечении переломов — пленку кладут на рану и сверху ставят аппарат Илизарова. Эффект хороший», — говорит Поляков.
На нее, как и на другие фитопрепараты, получены патенты, но дальше этого дело не идет, поскольку для дальнейшего применения препаратов, необходимо регистрировать их в качестве лекарственного средства. Профессор объясняет: если научную деятельность можно вести без регистрации, то переход на следующий этап — производство -препаратов в качестве лекарств — требует огромных усилий, в том числе финансовых. Причем, как объясняет Поляков, любое лекарственное средство необходимо регистрировать каждые два года. Это опять же — большие затраты.
Но несмотря на сложность внедрения своих разработок в жизнь, на прилавки аптек все-таки попал препарат, содержащий экстракт тополина. В форме суппозиториев его выпускал ПК «Фирма Кызылмай»". Свечи эффективно применяются в составе комплексной терапии при гинекологических и заболеваниях мочеполовой системы.
Также выпускалась зубная паста с тополином и ромашкой в составе. Кроме того, был заключен договор с местной кондитерской фабрикой «Султан» на изготовление жевательной резинки с тополиным маслом. Пробную партию покупатели буквально смели с прилавков: они отмечали, что жвачка и от зубной боли хорошо помогает и кровоточивость десен лечит.
Но все же реальные возможности использования «Тополина» намного шире, поэтому остается надеяться, что разработки профессора Полякова найдут более широкое применение и помогут победить болезни, выращивать лучший урожай и развивать животноводство в Казахстане.