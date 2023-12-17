Тополиное печенье для онкобольных разработали ученые на севере Казахстана

«Я обратил внимание на почки тополя бальзамического — знакомые всем, липкие почки, которые падают с деревьев. Я собрал их, изучил и обнаружил, что класс халконов в них есть. Потом, когда я переехал в Петропавловск, мы стали испытывать препараты, которые можно получить из почек тополя», — вспоминал Владилен Поляков.