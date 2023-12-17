Какой будет погода в Казахстане 18 декабря

В связи с выпадением сильных осадков в Алматинской области и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы возможен сход снежных лавин. Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах. На юге, в горных районах области временами ожидаются туман, гололед. Ветер восточный, днем в центре области порывы 15−20 м/с.