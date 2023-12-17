Какой будет погода в Казахстане 18 декабря

АСТАНА, 17 дек — Sputnik. На юге, юго-востоке Казахстана прогнозируются туманы. В целом по республике ожидается ослабление морозов.
На западе страны ожидается колебание температуры воздуха ночью от 7−15 до 5 градусов мороза-3 градусов тепла, днем от 3−8 градусов мороза до 0−10 градусов тепла;
На северо-западе, севере, в центре повышение температуры ночью от 12−28 до 2−10 градусов мороза, в конце периода понижение до 7−18 градусов мороза, днем повышение от 7−20 градусов мороза до 5 градусов мороза-5 градусов тепла;
На востоке повышение ночью от 25−39 до 3−13 градусов мороза, днем от 17−25 градусов мороза до 5 градусов мороза-5 градусов тепла, в конце периода понижение до 5−13 градусов мороза.
На юге колебание ночью от 5−13 градусов мороза до 5 градусов мороза-2 градуса тепла, днем от 0−7 гралусов мороза до 0−10 градусов тепла.
На юго-востоке в ночью 8−26 градусов мороза, днем 3−13 градусов мороза, затем колебание ночью от 5−18 до 5 градусов мороза-2 градуса тепла, днем от 0−8 градусов мороза до 3−10 градусов тепла.
Штормовые предупреждения
Днем в центре Абайской области ожидается низовая метель. Ветер восточный, юго-восточный днем в центре области порывы 15−20 м/с.
Ночью на западе, днем на западе, севере, юге Акмолинской области ожидается метель. Ветер южный днем на западе области порывы 15−20 м/с.
Ночью на юге, в центре Актюбинской области ожидается сильный снег. Днем на севере, западе области ожидаются низовая метель, гололед. На севере, западе, в центре области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный днем на севере, западе области порывы 15−20 м/с.
В связи с выпадением сильных осадков в Алматинской области и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы возможен сход снежных лавин. Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах. На юге, в горных районах области временами ожидаются туман, гололед. Ветер восточный, днем в центре области порывы 15−20 м/с.
На севере, востоке, юге Атырауской области ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный днем на юге области порывы 15−20 м/с.
На юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед, низовая метель. 18 декабря ветер юго-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с.
Ночью и утром на юге Западно-Казахстанской области ожидается туман. На западе, севере области низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, южный на западе, севере области порывы 15−20 м/с.
На западе, севере, востоке Костанайской области ожидается метель. Ветер южный на западе, юге области порывы 15−20 м/с.
На западе, в центре Кызылординской области ожидается гололед.
На западе, северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный ночью на западе, юге области порывы 15−20 м/с.
Из-за резкого перепада температуры и обильных осадков в виде дождя со снегом автомобильные дороги в Мангистауской области сковал гололёд. В связи с этим введены ограничения для всех видов транспорта.
Днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. Ночью на западе, севере области, днем на большей части области ожидается метель. Ветер юго-восточный на севере, востоке области порывы 15−20 м/с.
Ночью и утром на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Днем в горных районах области низовая метель, на севере области гололед. Ветер юго-восточный, южный днем на севере, западе, в горных районах области 15−20 м/с.