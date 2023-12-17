Магия «лишнего» дня: почему люди боятся високосного года и так ли он страшен

Наступающий 2024 год — високосный. Это значит, что к 28 дням второго месяца добавляется еще один — 29 февраля.
Самым первым високосным годом был 4 год до нашей эры — и с тех пор успело накопиться множество суеверий, связанных с этой особенностью календаря.
Так сложилось, что это время стало считаться тяжелым — происходят катаклизмы, ухудшается качество жизни и многое другое. Эту заслугу можно причислить древним поверьям, в которых говорится про святого Касьяна, спустившегося с небес именно в этот год. По легенде, герой нес невзгоды народам из-за того, что предал самого Бога и затем был обречен на наказания.
Високосный год у белорусов
Народная культура белорусов сохранила ряд «магических» обрядов, заговоров и поверий, связанных с високосным годом.
«Есть достаточно большая антология народных примет, связанных с високосным годом. До сих пор ученые привозят из этнографических экспедиций народные заговоры, приметы, песни, связанные с високосным годом. В народе сохранилась, в том числе, и определенная боязнь этого года — генетическую память ведь никто не отменял».
По словам собеседников Sputnik, в первую очередь високосный год вносил определенные коррективы в семейные и брачные традиции.
«Високосный год в народе называли вдовьим годом. Поэтому старались не заключать браки в этот год, считалось, что они не совсем удачные и счастливые», — рассказали этнографы.
В ряде регионов Беларуси на високосный год не колядовали. Также до сих пор в некоторых районах Беларуси в високосный год не собирают в лесу грибы, а также стараются не сажать плодовые деревья.
Что нельзя делать в високосный год.
- планировать и играть свадьбу.
- разводиться или расставаться с постоянным партнером.
- заводить детей.
- менять работу и место жительства.
- покупать жилье или начинать строить дом.
- строить бани, так как там может поселиться «нездоровье».
- продавать или дарить питомцев.
Для чего хорош високосный год
29 февраля — исключение в високосном году: появление ребенка на свет в этот день, помолвка — к удаче и счастью в семье;
- увидеть первую радугу — к счастливой жизни;
- получить подарок округлой формы — получить оберег.
- попасть под дождь в этот год — к удаче.
В некоторых культурах вискосные годы и вовсе считаются более плодородными, благоприятными для реализации давних желаний и в целом судьбоносными, когда в жизни может многое измениться, открываются прежде закрытые двери и становятся доступными ранее заоблачные мечты.
Каждый из нас сам волен выбирать. во что ему верить. Но помните, что настроение может многое решить — в том числе и в вашу пользу.