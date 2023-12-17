Магия «лишнего» дня: почему люди боятся високосного года и так ли он страшен

Так сложилось, что это время стало считаться тяжелым — происходят катаклизмы, ухудшается качество жизни и многое другое. Эту заслугу можно причислить древним поверьям, в которых говорится про святого Касьяна, спустившегося с небес именно в этот год. По легенде, герой нес невзгоды народам из-за того, что предал самого Бога и затем был обречен на наказания.