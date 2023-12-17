Сыро и до +8 ⁰С будет в Беларуси на неделе с 18 по 24 декабря

Аналогичный набор осадков прогнозируется и в среду. Их дополнят порывы ветра. В течение суток 20 декабря будет 0… +5 ⁰С. В четверг тоже не обойдется без осадков, интенсивность которых будет разной. Периодически может усиливаться ветер. В темное время суток в одних районах страны может подмораживать до −2 ⁰С, в других воздух прогреется до +3 ⁰С. Днем ожидается до +2 ⁰С.