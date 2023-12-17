Сыро и до +8 ⁰С будет в Беларуси на неделе с 18 по 24 декабря

Ближайшая семидневка начнется с мокрого снега с дождем, туманов и гололедицы на дорогах. Ночью по стране ожидается +1… +7 ⁰С, днем в подельник — до +6 ⁰С. Во вторник максимальная температура на улице может подняться еще на два градуса.
Аналогичный набор осадков прогнозируется и в среду. Их дополнят порывы ветра. В течение суток 20 декабря будет 0… +5 ⁰С. В четверг тоже не обойдется без осадков, интенсивность которых будет разной. Периодически может усиливаться ветер. В темное время суток в одних районах страны может подмораживать до −2 ⁰С, в других воздух прогреется до +3 ⁰С. Днем ожидается до +2 ⁰С.
В пятницу будет 0… −3 ⁰С. Выпадение мокрого снега с дождем вероятно и в следующие выходные. Будет ветрено. В ночные часы предполагается −3… +4 ⁰С, субботним днем — 0… +6 ⁰С, воскресным — −1… +5 ⁰С.