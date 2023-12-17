Владимир Путин осмотрел стенд Санкт-Петербурга на выставке «Россия»

Владимир Путин посетил стенд Северной столицы на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Президент осмотрел инсталляцию с панорамным видом современного Петербурга с берега Финского залива. На выставке «Россия» Петербург удивляет современным подходом. Стенд на 90% состоит из мультимедийных и интерактивных объектов. Площадка Санкт-Петербурга не только рассказывают о достижениях города, но и погружает в атмосферу Северной столицы: золотая осень, замерзшая Нева, цветущий Екатерининский сад.
Как отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, президент хорошо знает эти маршруты своего родного города.
— За последнее время мы провели реставрационные работы домов и набережных, и теперь гости и жители города могут любоваться имперским историческим Петербургом во всей красе, — подчеркнул Александр Беглов.
Посетителям рассказывают об особом характере города, о важнейших вехах его истории, инновационном и научном потенциале. Часть экспозиции будет постоянно меняться, всего запланировано 16 смен сезонов. В постоянной части гостям показывают ключевые объекты и мероприятия города: праздник «Алые паруса», единая карта петербуржца, музей обороны и блокады Ленинграда, возрожденный Никольский Морской собор Кронштадта, «Газпром арена» и «СКА арена», стационары-трансформеры. Науку представляет экспозиция о сверхглубокой скважине в Антарктиде, а современную архитектуру — самый высокий небоскреб Европы Лахта центр.
Стенд Петербурга посетило уже больше 200 тысяч человек.