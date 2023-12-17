Владимир Путин осмотрел стенд Санкт-Петербурга на выставке «Россия»

Владимир Путин посетил стенд Северной столицы на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Президент осмотрел инсталляцию с панорамным видом современного Петербурга с берега Финского залива. На выставке «Россия» Петербург удивляет современным подходом. Стенд на 90% состоит из мультимедийных и интерактивных объектов. Площадка Санкт-Петербурга не только рассказывают о достижениях города, но и погружает в атмосферу Северной столицы: золотая осень, замерзшая Нева, цветущий Екатерининский сад.