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Волгоградцам перечислили опасные симптомы коклюша

В осеннем сезоне текущего года по всей России отмечался всплеск заболеваемости коклюшем.
Источник: МК.RU Волгоград

Как заявила глава медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская, вспышки заболеваемости в основном случаются из-за сниженного коллективного иммунитета в связи с отказом от вакцинации.

Как правило, при коклюше человека тревожит сильный лающий кашель, в отдельных случаях приступы могут вызвать кровотечение из носа, рвоту или образование язвочек на языке.

Помимо этого, при болезни отмечается насморк и высокая температура. Коклюш особенно опасен для детей до 2 лет, так как он может вызвать у малышей остановку дыхания (апноэ).

Чтобы избежать заражения, специалисты советуют вакцинироваться и повторять прививку раз в 10 лет.

медицина