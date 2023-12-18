Волгоградцам перечислили опасные симптомы коклюша

Как заявила глава медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская, вспышки заболеваемости в основном случаются из-за сниженного коллективного иммунитета в связи с отказом от вакцинации.
Как правило, при коклюше человека тревожит сильный лающий кашель, в отдельных случаях приступы могут вызвать кровотечение из носа, рвоту или образование язвочек на языке.
Помимо этого, при болезни отмечается насморк и высокая температура. Коклюш особенно опасен для детей до 2 лет, так как он может вызвать у малышей остановку дыхания (апноэ).
Чтобы избежать заражения, специалисты советуют вакцинироваться и повторять прививку раз в 10 лет.