Роспотребнадзор: новогоднюю елку лучше покупать в 20-х числах декабря

Распознать новогоднее дерево, которое простоит долго, можно по ровному стволу без трещин. Важно, чтобы у ели были гибкие ветви с хвоинками ярко-изумрудного цвета. При их растирании должен ощущаться хвойный запах. Кроме того, в пресс-службе Роспотребнадзора советуют купить елку с одной макушкой.