Костомаров откатал с Навкой под «Кармен» — с этой программой они выиграли Олимпиаду

Напомним, Костомарова выписали из больницы после более чем полугода лечения и комы только в июле 2023 года. Позднее в интервью спортсмен признавался, что ему пришлось заново учиться таким элементарным вещам, как чистка зубов, а также рассказывал, что был в состоянии депрессии, из которой ему помогла выбраться поддержка близких людей.