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Какой сегодня день: 18 декабря

Этот день является 352-м в григорианском календаре, до нового года остается 13 дней.

Знаете ли вы, что 18 декабря 1946 года родился кинорежиссер Стивен Спилберг? О том, чем еще ознаменовано 18 декабря, — в обзоре Sputnik.

Что произошло 18 декабря

В 1833 году впервые был исполнен Гимн Российской империи «Боже, Царя храни!».

В 1865 году вступила в силу Тринадцатая поправка к Конституции США, отменяющая рабство.

В 1892 году состоялась премьера балета Чайковского «Щелкунчик».

В 1958 году был запущен первый в мире спутник связи.

18 декабря в мире отмечают Международный день арабского языка и Международный день мигранта. В России — День работников органов ЗАГС и День подразделений собственной безопасности органов внутренних дел Российской Федерации.

Кто родился 18 декабря

  • Политический деятель Иосиф Сталин (1878−1953).
  • Актер Юрий Никулин (1921−1997).
  • Телеведущий Владимир Ворошилов (1930−2001).
  • Гитарист The Rolling Stones Кит Ричардс (1943).
  • Режиссер Стивен Спилберг (1946).
  • Актер Рэй Лиотта (1954−2022).
  • Актер Игорь Скляр (1957).
  • Актер Брэд Питт (1963).
  • Фигурист Илья Авербух (1973).
  • Актриса Кэти Холмс (1978).
  • Певица Кристина Агилера (1980).
  • Певица Билли Айлиш (2001).

18 декабря в православном календаре

Православные 18 декабря чтут память Саввы Освященного и святого Гурия.

Именины

В этот день именины у Сергея, Ильи, Геннадия и Захара.

18 декабря в народном календаре

На Руси в этот день нельзя было работать. Также люди верили, что 18 декабря нельзя ругаться матом тем людям, у кого есть лошадь. В противном случае могла случиться на зимней дороге беда. Этот день лучше было провести в молитвах, чтобы не обижать преподобного Савву.

Кроме того, в этот день, не выходя из дома, определяли погоду — глядели на огонь в печи: если он красный, а поленья трещат, то на дворе стужа.