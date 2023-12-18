Какой сегодня день: 18 декабря

На Руси в этот день нельзя было работать. Также люди верили, что 18 декабря нельзя ругаться матом тем людям, у кого есть лошадь. В противном случае могла случиться на зимней дороге беда. Этот день лучше было провести в молитвах, чтобы не обижать преподобного Савву.