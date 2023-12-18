Какой сегодня день: 18 декабря

Знаете ли вы, что 18 декабря 1946 года родился кинорежиссер Стивен Спилберг? О том, чем еще ознаменовано 18 декабря, — в обзоре Sputnik.
Что произошло 18 декабря
В 1833 году впервые был исполнен Гимн Российской империи «Боже, Царя храни!».
В 1865 году вступила в силу Тринадцатая поправка к Конституции США, отменяющая рабство.
В 1892 году состоялась премьера балета Чайковского «Щелкунчик».
В 1958 году был запущен первый в мире спутник связи.
18 декабря в мире отмечают Международный день арабского языка и Международный день мигранта. В России — День работников органов ЗАГС и День подразделений собственной безопасности органов внутренних дел Российской Федерации.
Кто родился 18 декабря
- Политический деятель Иосиф Сталин (1878−1953).
- Актер Юрий Никулин (1921−1997).
- Телеведущий Владимир Ворошилов (1930−2001).
- Гитарист The Rolling Stones Кит Ричардс (1943).
- Режиссер Стивен Спилберг (1946).
- Актер Рэй Лиотта (1954−2022).
- Актер Игорь Скляр (1957).
- Актер Брэд Питт (1963).
- Фигурист Илья Авербух (1973).
- Актриса Кэти Холмс (1978).
- Певица Кристина Агилера (1980).
- Певица Билли Айлиш (2001).
18 декабря в православном календаре
Православные 18 декабря чтут память Саввы Освященного и святого Гурия.
Именины
В этот день именины у Сергея, Ильи, Геннадия и Захара.
18 декабря в народном календаре
На Руси в этот день нельзя было работать. Также люди верили, что 18 декабря нельзя ругаться матом тем людям, у кого есть лошадь. В противном случае могла случиться на зимней дороге беда. Этот день лучше было провести в молитвах, чтобы не обижать преподобного Савву.
Кроме того, в этот день, не выходя из дома, определяли погоду — глядели на огонь в печи: если он красный, а поленья трещат, то на дворе стужа.