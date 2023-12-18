Что можно и нельзя делать в Саввин день 18 декабря, который называют мужским праздником

Запрещалось отправляться в путешествия. Кроме того, не следовало заниматься рукоделием. К слову, следовало избегать острых предметов, так как ими можно было сильно пораниться. А еще женщинам нельзя было мыть голову. Предки верили, что подобным образом можно смыть ум и красоту.