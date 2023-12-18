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Что можно и нельзя делать в Саввин день 18 декабря, который называют мужским праздником

Что можно и нельзя делать в Саввин день 18 декабря на мужской праздник.
Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 18 декабря вспоминает святого Савву. В народе отмечают Саввин день. Согласно приметам, в этот день, как и 17 сентября на Варварин день, ждали сильных холодов и морозов. Но есть еще одно название — мужской праздник.

Народные приметы на 18 декабря

Пение снегиря в Саввин день предупреждало о вьюге. В том случае, если снег таял на замерзших окнах, то это указывало на потепление. Если в печи огонь красного цвета, то ожидаются сильные морозы.

Что нельзя делать 18 декабря

Запрещалось отправляться в путешествия. Кроме того, не следовало заниматься рукоделием. К слову, следовало избегать острых предметов, так как ими можно было сильно пораниться. А еще женщинам нельзя было мыть голову. Предки верили, что подобным образом можно смыть ум и красоту.

Что можно делать 18 декабря

Согласно приметам, сватовство на Саввин день обещало счастливый брак. Интересно, что с 18 декабря девушки начинали вышивать полотенце для своего суженого. Согласно приметам, чем быстрее его вышить, то тем ближе окажется замужество.

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