Музыкальный сервис Spotify официально ликвидировал единственное юрлицо в России

В октябре стало известно, что японский производитель электроники и IT-компания Fujitsu в августе 2023 года запустила процесс ликвидации российского юрлица. ООО «Фуджитсу Технолоджи Солюшнз» будет ликвидировано 15 августа 2024 года. Юрлицо японской компании Fujitsu в России было зарегистрировано в 2003 году.