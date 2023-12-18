Жители Хабаровска в 30-градусный мороз остались без отопления

В Хабаровске 17 декабря от жителей в телеграм-канал мэрии города стали поступать жалобы на еле теплые батареи. В период, когда установилась аномально холодная температура воздуха, в домах буквально остыли батареи. По прогнозам синоптиков, ночью столбик термометра колебался в пределах −28 −30 градусов. Горожане сообщали, что им приходиться ходить дома почти в теплых куртках, и по обрывкам информации пытались восстановить подробности произошедшего: