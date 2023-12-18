Жители Хабаровска в 30-градусный мороз остались без отопления

В Хабаровске 17 декабря от жителей в телеграм-канал мэрии города стали поступать жалобы на еле теплые батареи. В период, когда установилась аномально холодная температура воздуха, в домах буквально остыли батареи. По прогнозам синоптиков, ночью столбик термометра колебался в пределах −28 −30 градусов. Горожане сообщали, что им приходиться ходить дома почти в теплых куртках, и по обрывкам информации пытались восстановить подробности произошедшего:
«Сегодня 17.12 на ТЭЦ-1 произошла авария, в домах холодные батареи, никто ничего сделать не может, когда устранят? В доме, как на улице, почти в куртке ходим!!!».
«Это не на ТЭЦ-1 авария, а на газопроводе, который на ТЭЦ-1 газ подает, порыв образовался. Пока его устраняли ТЭЦ-1, перевели полностью на уголь. Аварию на газопроводе уже устранили. Теплоснабжение от ТЭЦ-1 должно нормализоваться».
«Люди работают. Надо время немного. Газпром уже повреждение на газопроводе заварили, газ пустили. Сейчас на ТЭЦ занимаются продувками газопроводов, затем котлы на газе будут запускать».
«Когда прекратится безобразие с отоплением? Опять какая-то авария на ТЭЦ-1. Дома батареи не греют, холодно. Каждый год одно и тоже, почему мы должны платить за холод в квартирах? Почему с вашей стороны не принимаются меры?».
«Ленинградская, 85 ооочень холодно в квартирах. ЖЭУ “Бруслит” ответили, что тепловые сети дали не полную мощность. Батареи чуть теплые, а некоторые холодные совсем. Спим под тремя одеялами и ходим в теплой одежде. Всем домом просим разобраться!».