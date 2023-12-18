Приморье заняло последнее место на ДВ по доступности покупки автомобиля

Приморье заняло последнее место в рейтинге дальневосточных регионов по доступности покупки автомобиля. В общероссийском же списке Приморский края расположился на 22 строчке. Соответствующий топ составили специалисты РИА Новости накануне.
Они учитывали долю семей, которые могут вносить ежемесячный платеж при приобретении нового автомобиля в кредит по существующим ценам, а также полноценно содержать и обслуживать машину.
Исследования показали, что могут себе позволить приобрести автомобиль ценой до 1 миллиона рублей только 20,6 процентов приморских семей. В случае с машинами стоимостью до 2,6 миллиона дела обстоят ещё хуже. Такой автомобиль, по данным составителей рейтинга, доступен лишь 6,3 процентам семей в регионе.
Самыми доступными машины оказались для жителей Ямало-Ненецкого автономного округа и Магаданской области. Приобрести автомобиль там под силу более чем 50 процентам жителей. Москва расположилась лишь на 7 строчке рейтинга, пропустив вперёд ещё одну дальневосточную территорию — Сахалинскую область.
А замыкают рейтинг доступности автомобилей Чечня и Ингушетия — там купить автомобиль и обслуживать его могут меньше 3 процентов семей.
Несмотря на слабую доступность автомобилей Приморье уверенно лидирует на Дальнем Востоке по числу учётных дорожно-транспортных происшествий. По данным ГИБДД РФ, в ноябре в регионе произошло 206 такие аварии. В то же время в Хабаровском крае, который в ноябре занял в дальневосточном антирейтинге второе место, ГИБДД зафиксировала только 99 ДТП, в которых пострадали люди.