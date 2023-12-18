Приморье заняло последнее место на ДВ по доступности покупки автомобиля

Несмотря на слабую доступность автомобилей Приморье уверенно лидирует на Дальнем Востоке по числу учётных дорожно-транспортных происшествий. По данным ГИБДД РФ, в ноябре в регионе произошло 206 такие аварии. В то же время в Хабаровском крае, который в ноябре занял в дальневосточном антирейтинге второе место, ГИБДД зафиксировала только 99 ДТП, в которых пострадали люди.