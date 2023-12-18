Главный каток Владивостока откроется в конце декабря на стадионе «Авангард»

Главный ледовый каток Владивостока этой зимой снова будет находиться на стадионе «Авангард», сообщает ИА PrimaMedia. Заливка льда уже идет в ядре спортивной арены.
С установлением отрицательных температур рабочие стали заливать лед на «Авангарде». Это излюбленное место для катания на коньках у жителей и гостей города. В связи с реконструкцией стадиона, которая началась в 2020 году, каток на этой спортивной арене не организовывали.
Сейчас работы по заливке льда уже начались. Городские власти обещают его открыть в конце декабря.
Отметим, что в 2020 году «Авангард» закрывали на реконструкцию и несколько лет каток организовывали на стадионе «Динамо». В этом году на футбольном стадионе ледовой площадки не будет.
Напомним, что первые катки и хоккейные коробки уже открываются для жителей Владивостока. Их в этом году будет организовано более 70-ти. Площадки под них в теплое время года привели в порядок: завершен ремонт бортов, восстановлены сетки и ограждения, выравниванены поверхности катков и коробок.
Уже начал работу каток на Адмирала Кузнецова, 74. Идет заливка катков на Зои Космодемьянской, 12, Героев Хасана, 10−12, Черемуховой, 22, около средней школы № 67 и по другим адресам.
Большинство катков будет размещено на придомовых территориях и около городских школ. Еще один каток будет находиться в парке имени Лазо, там будет работать прокат и зимний городок. Чуть позже прокатиться с ветерком можно будет и на центральной площади Владивостока — там начались работы по созданию новогоднего городка.