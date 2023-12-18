Главный каток Владивостока откроется в конце декабря на стадионе «Авангард»

Большинство катков будет размещено на придомовых территориях и около городских школ. Еще один каток будет находиться в парке имени Лазо, там будет работать прокат и зимний городок. Чуть позже прокатиться с ветерком можно будет и на центральной площади Владивостока — там начались работы по созданию новогоднего городка.