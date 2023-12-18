В городе невероятно потеплеет. Синоптики рассказали, какой будет погода в Иркутске на неделю с 18 по 24 декабря

Погода в столице Приангарья не перестает преподносить сюрпризы. Совсем недавно в городе столбики уличных термометров опускались почти до −40 градусов, а в ближайшие семь дней потеплеет до −7…-9 градусов. Узнали у синоптиков, какой будет погода в Иркутске на неделю с 18 по 24 декабря. Скажем сразу, потеплеет не в понедельник. 18 декабря в региональном центре днем ожидается −22…-24. Об этом КП-Иркутск рассказали в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».