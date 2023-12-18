В городе невероятно потеплеет. Синоптики рассказали, какой будет погода в Иркутске на неделю с 18 по 24 декабря

Погода в столице Приангарья не перестает преподносить сюрпризы. Совсем недавно в городе столбики уличных термометров опускались почти до −40 градусов, а в ближайшие семь дней потеплеет до −7…-9 градусов. Узнали у синоптиков, какой будет погода в Иркутске на неделю с 18 по 24 декабря. Скажем сразу, потеплеет не в понедельник. 18 декабря в региональном центре днем ожидается −22…-24. Об этом КП-Иркутск рассказали в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Погода в Иркутске на неделю с 18 по 24 декабря
В понедельник будет все еще холодно, хотя после морозов, сибиряки в социальных сетях шутят, что в город пришла весна. Итак, днем 18 декабря, по данным Иркутского Гидрометцентра, в областном центре −22…-24 градуса, дует северо-западный ветер, его скорость 7−12 м/с. Выпадет небольшой снег.
Осадки продолжатся и в ночь на вторник. Их вероятность, как прогнозирует Гидрометцентр России, составляет 91%. Снега не будет много, обещают осадки всего в 0.3 миллиметра. Ночью 19 декабря температура воздуха ожидается −29, днем −26. Кстати, днем в Иркутске во второй день на неделе также ждите небольшой кратковременный снег.
— Ночью в среду в Иркутске малооблачно, без осадков и до −35 градусов, — делятся синоптики Гидрометцентра России. — Днем также малооблачно и без осадков, температура воздуха прогреется до −20 градусов.
Днем в среду в областном центре начнется потепление. Так, в ночь на четверг термометры на городских улицах покажут уже всего −24 градусов, а днем, 21 декабря, и вовсе −17. День предстоит прожить облачный и без снежинок с небес.
В ночь на пятницу в Иркутске облачно, без осадков и до −25 градусов. Днем в столице Приангарья переменная облачность, без осадков и всего −16. Но на этом проказы природы не закончатся — город и дальше ждет необычное потепление.
Погода в Иркутске на неделю с 18 по 24 декабря: прогноз на выходные
Предстоящие выходные, по сибирским меркам, обещают быть теплыми. И это отличный повод выбраться из дома, чтобы прогуляться на свежем воздухе — покататься на коньках или с горки. Ночью, 23 декабря в Иркутске — до 23 градусов ниже нуля. Осадков не будет, облачность останется переменной. Днем небо затянут облака. В светлое время суток температура воздуха в субботу составит всего −9 градусов.
Что касается воскресенья, как указано на портале «Гисметео», в областном центре снова пройдет снег. Ранним утром потеплеет до −14, а днем воздух и вовсе прогреется до −7 градусов. Погода обещает быть малооблачной, но пасмурной.
Такой будет погода в Иркутске на неделю с 18 по 24 декабря.