Новый рекорд в сфере занятости побил Хабаровский край в 2023 году

По поручению губернатора края Михаила Дегтярева в 2023 году были проведены дополнительные мероприятия, направленные на облегчение ситуации на рынке труда Хабаровского края. Эти мероприятия включали организацию временной занятости, общественные работы, а также обучение работников предприятий оборонно-промышленного комплекса. Благодаря этим мерам более 1,1 тысячи работников и безработных граждан нашли занятость или были устроены на работу. Общая сумма выплат в виде субсидий на заработную плату и обучение работников составила 60,31 млн рублей — 59,71 млн рублей было выделено из федерального бюджета; 0,6 млн рублей из краевого бюджета.

Реализация в крае национального проекта «Демография», инициированного президентом России В. В. Путиным, позволила более 1,7 тысячам жителей края — включая старшее поколение, женщин с детьми дошкольного возраста, молодежь до 35 лет, безработных, работников под угрозой увольнения и ветеранов СВО — бесплатно пройти профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование по востребованным профессиям и специальностям. Эти умения помогут сохранить занятость, найти работу или начать свое дело более чем 1,3 тысячам гражданам, что составит не менее 75% от общего числа завершивших обучение.

Национальный проект «Демография», инициированный президентом Владимиром Путиным, также привёл к переводу всех государственных услуг в сфере занятости в электронный формат, что уменьшило количество посещений центров занятости гражданами и работодателями, повысило уровень сервиса и сделало процесс получения услуг в области занятости более комфортным, удобным и экономичным по времени.

18 января 2023 года губернатор Дегтярёв подписал трёхстороннее соглашение между Союзом «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов», региональным объединением работодателей «Союз работодателей Хабаровского края» и правительством края на период с 2023 по 2025 годы. Это соглашение стало результатом диалога между властью, бизнесом и профсоюзами и включает в себя обязательства сторон в области экономики, содействия занятости, оплаты труда, обеспечения социального развития, охраны труда, молодежной политики и развития социального партнерства.

В 2023 году среднее время поиска работы в Хабаровском крае сократилось на 1,6 раза по сравнению с 2022 годом: оно уменьшилось с 4,3 до 2,7 месяцев от момента постановки на учет в центре занятости населения края до снятия с учёта. За июль — сентябрь 2023 года уровень безработицы по методологии МОТ составил по Хабаровскому краю 2,3%, что на 0,7% ниже среднероссийского показателя. В настоящее время на бирже труда официально стоят 2800 жителей Хабаровского края — это самый низкий показатель безработицы за всю историю региона. В то же время количество самозанятых в последние годы значительно увеличилось и достигло 60 тысяч человек.