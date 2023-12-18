Новый рекорд в сфере занятости побил Хабаровский край в 2023 году

В Хабаровском крае продолжается анализ результатов 2023 года в контексте развития различных сфер региона. Особое внимание в правительстве края уделяется занятости населения, которая считается ключевым показателем экономического развития.
Занятость в цифрах
По поручению губернатора края Михаила Дегтярева в 2023 году были проведены дополнительные мероприятия, направленные на облегчение ситуации на рынке труда Хабаровского края. Эти мероприятия включали организацию временной занятости, общественные работы, а также обучение работников предприятий оборонно-промышленного комплекса. Благодаря этим мерам более 1,1 тысячи работников и безработных граждан нашли занятость или были устроены на работу. Общая сумма выплат в виде субсидий на заработную плату и обучение работников составила 60,31 млн рублей — 59,71 млн рублей было выделено из федерального бюджета; 0,6 млн рублей из краевого бюджета.
Реализация в крае национального проекта «Демография», инициированного президентом России В. В. Путиным, позволила более 1,7 тысячам жителей края — включая старшее поколение, женщин с детьми дошкольного возраста, молодежь до 35 лет, безработных, работников под угрозой увольнения и ветеранов СВО — бесплатно пройти профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование по востребованным профессиям и специальностям. Эти умения помогут сохранить занятость, найти работу или начать свое дело более чем 1,3 тысячам гражданам, что составит не менее 75% от общего числа завершивших обучение.
Национальный проект «Демография», инициированный президентом Владимиром Путиным, также привёл к переводу всех государственных услуг в сфере занятости в электронный формат, что уменьшило количество посещений центров занятости гражданами и работодателями, повысило уровень сервиса и сделало процесс получения услуг в области занятости более комфортным, удобным и экономичным по времени.
18 января 2023 года губернатор Дегтярёв подписал трёхстороннее соглашение между Союзом «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов», региональным объединением работодателей «Союз работодателей Хабаровского края» и правительством края на период с 2023 по 2025 годы. Это соглашение стало результатом диалога между властью, бизнесом и профсоюзами и включает в себя обязательства сторон в области экономики, содействия занятости, оплаты труда, обеспечения социального развития, охраны труда, молодежной политики и развития социального партнерства.
«Я регулярно обращаюсь к инвесторам и предпринимателям: можно делать ставку на поиск сотрудников, но также можно сосредоточиться, особенно при запуске новых проектов, на повышении производительности труда. Мы ищем новые подходы для удовлетворения потребностей рынка труда», — отметил ранее губернатор Дегтярёв.
На данный момент Хабаровский край остаётся единственным субъектом России, где безработные могут пройти оценку своих способностей после получения соответствующего сертификата. Это мера будет особенно полезна для тех, кто долгое время не мог устроиться на работу или работал не по своей специальности. Дегтярёв также заявил, что это опыт будет адаптирован и в других регионах.
Конкурсы и ярмарки
В апреле и июне этого года Хабаровский край активно участвовал в крупномасштабной Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Формат мероприятия предусматривал не только представление работодателей, но также все возможности современной государственной службы занятости. Участники ярмарки могли пройти профориентацию, участвовать в дискуссиях, мастер-классах и тренингах, а также получить информацию о том, как улучшить свои профессиональные навыки или пройти переобучение по востребованным профессиям.
В ярмарке приняли участие рекордное количество работодателей — 265, которые обеспечили трудоустройство более 600 человек. Всего за текущий год было проведено 128 ярмарок, которые позволили трудоустроить более 1,2 тысячи человек.
В марте этого года в рамках Года педагога и наставника, официально объявленного указом президента Российской Федерации от 27.06.2022 № 401, состоялся краевой конкурс «Лучшая практика наставничества. Лучший наставник Хабаровского края». Всего было подано 88 заявок от 59 организаций, что почти вдвое больше, чем в предыдущем году.
При определении лучших наставников учитывался их стаж работы, опыт наставнической деятельности, достижения в профессиональной сфере, а также успехи и прогресс их молодых подопечных на предприятии. Результаты конкурса были объявлены 21.03.2023 на заседании краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
В 2023 году лучшими наставниками края были признаны работники следующих организаций: ООО «Амурсталь», Филиала ПАО «ОАК» — КнААЗ им. Ю. А. Гагарина, ООО «Газэнергосеть Хабаровск», ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет», КГА ПОУ «Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре (Межрегиональный центр компетенций)», КГБУЗ «Краевая станция переливания крови».
В номинации «Лучшие методики наставничества» были оценены практики сотрудников в осуществлении наставнической деятельности, их взаимодействие с учебными заведениями среднего и высшего профессионального образования в рамках прохождения студентами производственной практики под руководством опытных наставников, а также последующая трудоустройство молодых специалистов, профессиональное развитие сотрудников и поощрение наставничества. Победителями этой номинации стали следующие организации: ООО «РН-Комсомольский НПЗ», ООО «Амурсталь», Структурное подразделение «Хабаровская ТЭЦ-3» АО «ДГК», ООО «Газпром трансгаз Томск» (филиал «Хабаровское линейное производственное управление магистральных газопроводов»), ООО «Амурский гидрометаллургический комбинат», КГБУЗ «Краевая станция переливания крови», МБОУ гимназия № 1 г. Хабаровска, МДОУ детский сад комбинированного вида № 105 г. Комсомольска-на-Амуре, МБОУ ООШ № 53 г. Бикина, КГБУ «Ванинский комплексный центр социального обслуживания населения».
Церемония вручения призов состоялась 28 апреля 2023 года в Доме официальных приемов Правительства края. Лучшие наставники были удостоены знака отличия «Почетный наставник Хабаровского края» от Правительства края.
Конкурс проводился по 17 номинациям. Жюри оценивали вклад организаций в создание здорового образа жизни, обеспечение лучших условий для работников с семейными обязанностями, поддержку многодетных родителей и их детей, уменьшение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, развитие социального партнерства и трудоустройство инвалидов. Краевая трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений рассмотрела 36 заявок от 13 организаций края.
По результатам конкурса победителями в различных номинациях стали следующие компании: ООО «РН-Комсомольский НПЗ», АО «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод», Хабаровское линейное производственное управление магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Томск», ООО «Амурский гидрометаллургический комбинат», КГБУЗ «Краевая станция переливания крови», КГКУ «Ванинский комплексный центр социального обслуживания населения» и другие организации.