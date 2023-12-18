Под чужой вывеской. Десятки чёрных кредиторов обнаружили в Иркутской области

Как отмечают в Центробанке, комиссионки не имеют права выдавать займы. Но делают это, причём на витринных вывесках так и пишут: «выдаём займы под залог». С точки зрения закона это всё равно, что написать: «торгуем краденым». Подобных дельцов закрывают сразу, как только они попадают в поле зрения Банка России, как правило — после жалобы клиента. Каждая пятая незаконная кредитная организация, выявленная в этом году в Иркутской области, фактически являлась комиссионным магазином.