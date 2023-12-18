Под чужой вывеской. Десятки чёрных кредиторов обнаружили в Иркутской области

Более 30 чёрных кредиторов обнаружили в Иркутской области с начала года. Организации не имели лицензии и незаконно выдавали займы. Подробности — в материале irk.aif.ru.
В Иркутске и далее — везде
Большинство нелегалов для прикрытия работали под вывеской микрокредитных организаций и ломбардов.
«Взять заём через ломбард или микрокредитную компанию — один из законных способов получения денег в долг, который может выручить в трудную минуту, — отмечает управляющий Отделением Иркутск Банка России Игорь Коржук. — Но, во-первых, вы должны быть уверены, что вернёте деньги вовремя, во-вторых, важно знать, что сотрудничаете с легальной компанией, которая при любых обстоятельствах будет действовать только законными методами. Заключая сделку с нелегалами, можно лишиться имущества и столкнуться с незаконным взысканием долга».
Для минимизации своих рисков перед заключением договора следует поискать компанию в «Справочнике финансовых организаций» в приложении «ЦБ онлайн» или на сайте Банка России и проверить список компаний с признаками нелегальной деятельности. АиФ-Иркутск ознакомились с этим списком. Организации из Иркутской области попадают в него регулярно — вместе с названием указывается и дата включения в список.
Чёрные кредиторы обнаружены в Иркутске, Ангарске, Братске, Шелехове, Усолье-Сибирском, Черемхово, Усть-Илимске, Заларях, Усть-Уде, Новой Игирме. Это неполный перечень городов и посёлков Приангарья, в которых орудуют нелегальные ростовщики. Как правило, они скрываются под вывеской комиссионных магазинов. Выдают займы под залог золота, серебра, бытовой техники, ноутбуков.
Маскируются под комиссионки
Как отмечают в Центробанке, комиссионки не имеют права выдавать займы. Но делают это, причём на витринных вывесках так и пишут: «выдаём займы под залог». С точки зрения закона это всё равно, что написать: «торгуем краденым». Подобных дельцов закрывают сразу, как только они попадают в поле зрения Банка России, как правило — после жалобы клиента. Каждая пятая незаконная кредитная организация, выявленная в этом году в Иркутской области, фактически являлась комиссионным магазином.
Часто нелегалы продвигают свои услуги в социальных сетях, используя их страницы как доски объявлений, но большинство займов выдаётся очно наличными деньгами. Подписали кредитный договор — попали в кабалу. Сейчас закон разрешает микрофинансовым организациям давать деньги в долг под 365% годовых. Нелегалы берут больше.
Чёрным кредиторам закон не писан — они устанавливают любой процент, хоть 10% в день, а потом угрожают должнику расправой или выселением из квартиры. Нередко создаются условия, при которых невозможно вовремя погасить заём: специально указываются неверные реквизиты для оплаты или составляется неточный график платежей. Всё для того, чтобы получить с заёмщика штрафные проценты. Для начала.
Прежде чем брать в долг, проверьте кредитора. Организация должна быть включена в государственный реестр: один — для ломбардов, другой — для микрофинансовых организаций. Ознакомиться с ними можно на сайте Центробанка в разделе «Реестры субъектов рынка микрофинансирования».
Если вы столкнулись с чёрным кредитором, обращайтесь за помощью в правоохранительные органы. Не боритесь в одиночку и не верьте, когда вас убеждают, что защищать свои права бесполезно.
КСТАТИ
Когда получаете деньги в ломбарде под залог вещей, обратите внимание — с кем заключаете договор. Вы будете думать, что подписываете документы с легальным ломбардом, но на самом деле в договоре может быть указан другой кредитор, например, индивидуальный предприниматель, который работает вне правового поля. Такая практика имеет место быть, предупреждают в отделе противодействия нелегальной деятельности ГУ Банка России.