В Приморье поймали тигра, разодравшего домашних собак

Как сообщили в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморья, после первой конфликтной ситуации специалисты Госохотнадзора установили на территории фотоловушки для наблюдения за тигром. Когда специалисты поняли, что хищника отпугнуть от населенного пункта не получается, то было принято решение отловить животное.
Специалисты изъяли конфликтного тигра из дикой природы, им оказался самец весом 150 — 170 килограммов. В настоящее время он доставлен в центр реабилитации диких животных «Тигр», где будет принято решение о его дальнейшей судьбе.
Если специалисты поймут, что хищник здоров и может самостоятельно охотиться, то его выпустят в малонаселенной местности с богатой кормовой базовой. При выявлении каких-то проблем, хищник останется жить в неволе.
Ранее «ФедералПресс» писал, что хищник был замечен в районе села Серафифмовка. О появлении тигра местных жителей предупредили специалисты, попросив не покидать свои жилища.