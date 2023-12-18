В Приморье поймали тигра, разодравшего домашних собак

Как сообщили в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморья, после первой конфликтной ситуации специалисты Госохотнадзора установили на территории фотоловушки для наблюдения за тигром. Когда специалисты поняли, что хищника отпугнуть от населенного пункта не получается, то было принято решение отловить животное.