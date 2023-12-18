«Хабаровские авиалинии» вывезли всех задержанных непогодой пассажиров

— Когда к пятнице погода нормализовалась, мы начали вывозить пассажиров из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре и Охотск и в обратном направлении. Каждый день мы ставили по несколько рейсов, чтобы ликвидировать скопившуюся очередь, к пятнице было задержано 18 рейсов Хабаровск — Охотск — Хабаровск. На воскресенье было зарезервировано 4 самолета, но нам понадобилось всего три. К настоящему моменту все пассажиры доставлены в свои пункты назначения, — рассказал пресс-секретарь «Хабаровских авиалиний» Вадим Юрков.