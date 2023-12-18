«Хабаровские авиалинии» вывезли всех задержанных непогодой пассажиров

Авиакомпания «Хабаровские авиалинии» за минувшие выходные ликвидировала очередь пассажиров, которые из-за непогоды ожидали вылета из Хабаровска в Охотск и в обратном направлении. Рейсы не выполнялись с 7 по 14 декабря, всего было задержано почти 400 человек, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Когда к пятнице погода нормализовалась, мы начали вывозить пассажиров из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре и Охотск и в обратном направлении. Каждый день мы ставили по несколько рейсов, чтобы ликвидировать скопившуюся очередь, к пятнице было задержано 18 рейсов Хабаровск — Охотск — Хабаровск. На воскресенье было зарезервировано 4 самолета, но нам понадобилось всего три. К настоящему моменту все пассажиры доставлены в свои пункты назначения, — рассказал пресс-секретарь «Хабаровских авиалиний» Вадим Юрков.
Однако сегодня закрыт до 16:00 аэропорт Николаевска-на-Амуре из-за непогоды и невозможностью очистки взлетно-посадочной полосы. Поэтому рейсы 401 и 402 из Хабаровска в Охотск и обратно будут выполняться без промежуточной посадки в Николаевске-на-Амуре.
Также сохраняется очередь из пассажиров, которые не могут улететь из краевой столицы в Аян — с 8 декабря задержано 4 рейса. Информацию об их вылете авиаперевозчик обещает дать 19 декабря.