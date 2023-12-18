Модульные отели на 500 номеров планируют построить в Иркутской области

Порядка 20 инвестпроектов по строительству модульных отелей почти на 500 номеров планируют реализовать в Иркутской области на средства федеральной субсидии. Более 355 млн рублей было выделено на 2023−2024 годы, пишет ИА IrkutskMedia.
«Запланирована реализация 19 инвестпроектов в Иркутском, Усольском, Ольхонском и Слюдянском районах. В итоге будет создано несколько модульных отелей на 491 номер», — рассказала ТАСС глава агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова.
Напомним, что в 2022 году Приангарье получило на строительство модульных отелей 200 млн рублей федеральной субсидии, еще 8,3 млн было выделено из региональной казны. Средства были направлены на реализацию 10 инвестпроектов в трех районах региона, в том числе на Байкале.