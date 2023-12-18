Модульные отели на 500 номеров планируют построить в Иркутской области

Напомним, что в 2022 году Приангарье получило на строительство модульных отелей 200 млн рублей федеральной субсидии, еще 8,3 млн было выделено из региональной казны. Средства были направлены на реализацию 10 инвестпроектов в трех районах региона, в том числе на Байкале.