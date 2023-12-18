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В Хабаровском крае привели в готовность мобильные пункты обогрева

Всю неделю на большей части региона будет стоять аномально морозная погода.
Сейчас в Ричмонде: +13° 9 м/с 94% 746 мм рт. ст. +12°
Источник: МЧС РФ

Аномально сильные морозы ожидаются на большей части Хабаровского края всю предстоящую рабочую неделю. Региональный главк МЧС в связи с этим распространил оперативное предупреждение. В первую очередь оно касается автомобилистов при выездах на дальние расстояния, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

 — По данным Дальневосточного УГМС в южных и центральных районах Хабаровского края вплоть до 22 декабря температура будет держаться примерно на семь градусов ниже нормы. В связи с этим в готовность приведены мобильные пункты обогрева. Их задействуют в случаях возникновения транспортных заторов на трассах. В обычное время их функцию выполняют придорожные кафе, сервисы, — рассказала руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Екатерина Потворова. — Мы настоятельно просим автомобилистов на время морозов по возможности воздержаться от выездов на дальние расстояния на своём транспорте. Но, если такая необходимость всё же возникнет, позаботиться о собственной безопасности. Захватить в путь тёплую одежду, еду, иметь в машине запас топлива, инструмент на случай поломки. Если же машина всё-таки встала на трассе, необходимо вызвать помощь по телефону экстренных служб 112.

Также внимание автомобилистов обращают на необходимость соблюдения правил пожарной безопасности. Устройства обогрева в транспортных средствах должны быть полностью исправны. В Комсомольске уже был случай, когда заряжавшийся ночью электромобиль сгорел.

 — В зимний период особенно актуально утепление моторного отсека различными «утеплителями», в число которых, по мнению некоторых автолюбителей, входят и предметы одежды (куртки, шубы и т. д.). Это является грубейшей ошибкой! Для защиты моторного отсека от переохлаждения допускаются только утеплители, прошедшие испытания и имеющие соответствующие сертификаты. Покупать «автоодеяло» нужно в специализированных магазинах, при покупке требуйте сертификат, в котором указано, что утеплитель негорючий, — добавила Екатерина Потворова.

В период холодов в МЧС напоминают гражданам о необходимости соблюдения элементарных правил пожарной безопасности в домах, не перегружать сеть слишком большим числом электрообогревателей. Если при включении электроприбора в комнате становится чуть темнее — это признак того, что ваша электрическая сеть перегружена.

Ну и, конечно же, одеваться в соответствии с погодой!

СПРАВКА:

Рекомендации спасателей на время сильных морозов:

— Одежда должна быть лёгкой, плотной из натуральной ткани и шерсти, обувь — сухой и свободной. Одевайтесь многослойно;

— дышать на морозе надо медленно, неглубоко и, желательно, носом;

— используйте для защиты открытых участков кожи рук и лица специальные гигиенические защитные средства;

— не употребляйте алкогольные напитки на улице и перед выходом из дома;

— от сильных морозов чаще первыми страдают нос, кончики ушей, пальцы рук и ног. При первых признаках потери чувствительности, появления белых участков, ни в коем случае не отогревайте их горячей водой и не растирайте снегом. Лучше всего обернуть обмороженную часть тела в сухую тёплую материю (полотенце, шерстяной платок и т. д.) и дать ей согреться. Если чувствительность конечностей не возвращается, то незамедлительно обратитесь за медицинской помощью;

— придя с мороза домой, не пейте сразу горячий чай и не принимайте горячий душ или ванну. Резкая смена температуры может усилить нагрузку на сердечно-сосудистую систему;

— по возможности ограничьте выезд за пределы населенных пунктов;

— если вы отправляетесь в поездку, убедитесь в исправности машины. С собой обязательно необходимо иметь теплые вещи, запас топлива, продуктов и воды, горячий чай, полностью заряженный телефон, шанцевый инструмент;

— туристическим группам следует приостановить движение по маршрутам и переждать непогоду в населенных пунктах или турбазах. Также опасно выходить и выезжать в лес, на водные объекты.