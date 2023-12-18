В Хабаровском крае привели в готовность мобильные пункты обогрева

— По данным Дальневосточного УГМС в южных и центральных районах Хабаровского края вплоть до 22 декабря температура будет держаться примерно на семь градусов ниже нормы. В связи с этим в готовность приведены мобильные пункты обогрева. Их задействуют в случаях возникновения транспортных заторов на трассах. В обычное время их функцию выполняют придорожные кафе, сервисы, — рассказала руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Екатерина Потворова. — Мы настоятельно просим автомобилистов на время морозов по возможности воздержаться от выездов на дальние расстояния на своём транспорте. Но, если такая необходимость всё же возникнет, позаботиться о собственной безопасности. Захватить в путь тёплую одежду, еду, иметь в машине запас топлива, инструмент на случай поломки. Если же машина всё-таки встала на трассе, необходимо вызвать помощь по телефону экстренных служб 112.