В Хабаровском крае привели в готовность мобильные пункты обогрева

Аномально сильные морозы ожидаются на большей части Хабаровского края всю предстоящую рабочую неделю. Региональный главк МЧС в связи с этим распространил оперативное предупреждение. В первую очередь оно касается автомобилистов при выездах на дальние расстояния, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— По данным Дальневосточного УГМС в южных и центральных районах Хабаровского края вплоть до 22 декабря температура будет держаться примерно на семь градусов ниже нормы. В связи с этим в готовность приведены мобильные пункты обогрева. Их задействуют в случаях возникновения транспортных заторов на трассах. В обычное время их функцию выполняют придорожные кафе, сервисы, — рассказала руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Екатерина Потворова. — Мы настоятельно просим автомобилистов на время морозов по возможности воздержаться от выездов на дальние расстояния на своём транспорте. Но, если такая необходимость всё же возникнет, позаботиться о собственной безопасности. Захватить в путь тёплую одежду, еду, иметь в машине запас топлива, инструмент на случай поломки. Если же машина всё-таки встала на трассе, необходимо вызвать помощь по телефону экстренных служб 112.
— В зимний период особенно актуально утепление моторного отсека различными «утеплителями», в число которых, по мнению некоторых автолюбителей, входят и предметы одежды (куртки, шубы
В период холодов в МЧС напоминают гражданам о необходимости соблюдения элементарных правил пожарной безопасности в домах, не перегружать сеть слишком большим числом электрообогревателей. Если при включении электроприбора в комнате становится чуть темнее — это признак того, что ваша электрическая сеть перегружена.
Ну и, конечно же, одеваться в соответствии с погодой!
СПРАВКА:
Рекомендации спасателей на время сильных морозов:
— Одежда должна быть лёгкой, плотной из натуральной ткани и шерсти, обувь — сухой и свободной. Одевайтесь многослойно;
— дышать на морозе надо медленно, неглубоко и, желательно, носом;
— используйте для защиты открытых участков кожи рук и лица специальные гигиенические защитные средства;
— не употребляйте алкогольные напитки на улице и перед выходом из дома;
— от сильных морозов чаще первыми страдают нос, кончики ушей, пальцы рук и ног. При первых признаках потери чувствительности, появления белых участков, ни в коем случае не отогревайте их горячей водой и не растирайте снегом. Лучше всего обернуть обмороженную часть тела в сухую тёплую материю (полотенце, шерстяной платок
— придя с мороза домой, не пейте сразу горячий чай и не принимайте горячий душ или ванну. Резкая смена температуры может усилить нагрузку на сердечно-сосудистую систему;
— по возможности ограничьте выезд за пределы населенных пунктов;
— если вы отправляетесь в поездку, убедитесь в исправности машины. С собой обязательно необходимо иметь теплые вещи, запас топлива, продуктов и воды, горячий чай, полностью заряженный телефон, шанцевый инструмент;
— туристическим группам следует приостановить движение по маршрутам и переждать непогоду в населенных пунктах или турбазах. Также опасно выходить и выезжать в лес, на водные объекты.