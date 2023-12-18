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В Дивногорске почтили память погибшего при исполнении полицейского

В Дивногорске почтили память Дениса Сумина — полицейского, погибшего при задержании преступника в 2017 году.
техникум
Источник: ГУ МВД

В Дивногорске почтили память полицейского, который погиб во время исполнения должностных обязанностей при поимке преступника. Об этом сообщили в общественном совете при полиции Красноярска.

Погибшего полицейского зовут Денис Сумин. Он погиб в декабре 2017 года, когда задерживал вооружённого преступника.

Студенты техникума лесных технологий и добровольная дружина Дивногорска несли торжественную вахту памяти. Её организовали у памятной доски в техникуме, где в своё время учился Денис Сумин.

«Своим поступком Денис Сумин спас жизнь девушки. Ребята гордятся тем, что именно его имя носит их дружина. Сегодня мы вместе с новыми членами дружины также посмотрели фильм о Денисе с воспоминаниями его классного руководителя и одногруппников», — сказал представитель Общественного совета при городской полиции, командир дружины Игорь Ярославцев.

Подробнее о подвиге Дениса Сумина можно узнать в материале по ссылке.