В Дивногорске почтили память погибшего при исполнении полицейского

«Своим поступком Денис Сумин спас жизнь девушки. Ребята гордятся тем, что именно его имя носит их дружина. Сегодня мы вместе с новыми членами дружины также посмотрели фильм о Денисе с воспоминаниями его классного руководителя и одногруппников», — сказал представитель Общественного совета при городской полиции, командир дружины Игорь Ярославцев.