В Дивногорске почтили память погибшего при исполнении полицейского

В Дивногорске почтили память полицейского, который погиб во время исполнения должностных обязанностей при поимке преступника. Об этом сообщили в общественном совете при полиции Красноярска.
Погибшего полицейского зовут Денис Сумин. Он погиб в декабре 2017 года, когда задерживал вооружённого преступника.
Студенты техникума лесных технологий и добровольная дружина Дивногорска несли торжественную вахту памяти. Её организовали у памятной доски в техникуме, где в своё время учился Денис Сумин.
«Своим поступком Денис Сумин спас жизнь девушки. Ребята гордятся тем, что именно его имя носит их дружина. Сегодня мы вместе с новыми членами дружины также посмотрели фильм о Денисе с воспоминаниями его классного руководителя и одногруппников», — сказал представитель Общественного совета при городской полиции, командир дружины Игорь Ярославцев.
Подробнее о подвиге Дениса Сумина можно узнать в материале по ссылке.