В Новосибирске назвали топ-5 мест, куда полететь на Новый год

«МК в Новосибирске» приводит 5 самых интересных из них.
SPA-перезагрузка на Кавказе
Один из вариантов экскурсионного отдыха в новогодние каникулы для новосибирцев стал тур «SPA-перезагрузка на Кавказе».
Организаторы обещают, что в туре не будет утомительных переездов и торопливых прогулок.
«Мы будем отдыхать в итальянских термах и плавать в бассейне с минеральной водой, наслаждаться горячим глинтвейном, праздничной атмосферой и никуда не спешить», — говорится в описании.
Гости познакомятся с итальянскими термами, где можно полностью расслабиться, отдохнуть в бассейнах с минеральной водой, посетить бани и сауны, зоны релаксации и SPA. Далее все возвращаются в отель и готовятся к праздничному фуршету на горе Машук.
В последний перед отъездом день путешественники покатаются на коньках и посетят вечерний SPA в отеле.
Тур продлится с 30 декабря 2023-го по 2 января 2024 года, стоимость составляет 87 500 рублей.
Новый год же планируют встретить на снежной вершине горы.
Путешествие по Севастополю
Ещё один необычный тур — в Севастополе. Путешественники смогут за короткий отпуск увидеть как можно больше.
«Это то, что нужно, чтобы отметить праздник, который запомнится на всю жизнь. Мы приглашаем в наш удивительный, яркий и насыщенный новогодний тур», — говорится в описании.
Встреча группы состоится на ж/д вокзале 30 декабря с 10:30 до 11:00 под часами на башне. На автобусе участники отправятся в Севастополь. Прибыв, они обедают и знакомятся.
Далее обещают обзорную экскурсию по центру и самым известным местам города.
Стоимость тура — 18 600 рублей.
Новый год на льду Байкала
Интересный тур — «Новый год 2024 на льду Байкала». Путешественники смогут насладиться живым общением, новыми знакомствами. Участники смогут увидеть кристальный лёд, огромные сугробы, познакомиться с завораживающими локациями и попробовать разнообразные зимние развлечения.
В программе катание на собачьих упряжках, отправление по льду на остров Огой, посещение главных достопримечательностей. Длительность — 6 дней, стоимость — 110 000 рублей.
Праздник на Родине Деда Мороза
Желающих окунуться в сказочную атмосферу приглашают посетить Великий Устюг — Вотчину Деда Мороза. Тур продлится два дня по запросу с 10 ноября 2023 года по 31 марта 2024 года для групп от 4 человек.
Гостям предлагают экскурсии по Родине Деда Мороза, прогулку по городу и осмотр главных достопримечательностей. В резиденции главного символа Нового года всех ждут костюмированные представления, игры, конкурсы.
«Окунёмся в мир развлечений, поучаствуем в программе “Спа-курорт для Снеговиков”, посетим сувенирные лавки и сделаем самые красивые фото на память. Скучать не выйдет», — отметили в описании.
Стоимость тура составляет 20 700 рублей.
Новый год на Алтае
Ещё интересная возможность — встретить Новый год на Алтае, в сказочном зимнем лесу. Туристы посетят красивейшие места, поживут в домиках в окружении сосен, берёз, укутанных снежным покрывалом. Гостям предлагают познакомиться с достопримечательностями в праздничном антураже.
Желающие смогут попробовать свои силы в сноубординге, горных лыжах, лыжном спорте, покататься на сноутьюбах, снегоходах.
Тур продлится с 30 декабря 2023-го по 2 января 2023 года. Стоимость — 50 000 рублей.
Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что большинство жителей Новосибирска планируют отметить Новый год дома.