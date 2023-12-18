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В Новосибирске назвали топ-5 мест, куда полететь на Новый год

Новосибирцы назвали места, куда можно поехать на Новый год.

«МК в Новосибирске» приводит 5 самых интересных из них.

SPA-перезагрузка на Кавказе

Один из вариантов экскурсионного отдыха в новогодние каникулы для новосибирцев стал тур «SPA-перезагрузка на Кавказе».

Организаторы обещают, что в туре не будет утомительных переездов и торопливых прогулок.

«Мы будем отдыхать в итальянских термах и плавать в бассейне с минеральной водой, наслаждаться горячим глинтвейном, праздничной атмосферой и никуда не спешить», — говорится в описании.

Гости познакомятся с итальянскими термами, где можно полностью расслабиться, отдохнуть в бассейнах с минеральной водой, посетить бани и сауны, зоны релаксации и SPA. Далее все возвращаются в отель и готовятся к праздничному фуршету на горе Машук.

В последний перед отъездом день путешественники покатаются на коньках и посетят вечерний SPA в отеле.

Тур продлится с 30 декабря 2023-го по 2 января 2024 года, стоимость составляет 87 500 рублей.

Новый год же планируют встретить на снежной вершине горы.

Путешествие по Севастополю

Ещё один необычный тур — в Севастополе. Путешественники смогут за короткий отпуск увидеть как можно больше.

«Это то, что нужно, чтобы отметить праздник, который запомнится на всю жизнь. Мы приглашаем в наш удивительный, яркий и насыщенный новогодний тур», — говорится в описании.

Встреча группы состоится на ж/д вокзале 30 декабря с 10:30 до 11:00 под часами на башне. На автобусе участники отправятся в Севастополь. Прибыв, они обедают и знакомятся.

Далее обещают обзорную экскурсию по центру и самым известным местам города.

Стоимость тура — 18 600 рублей.

Новый год на льду Байкала

Интересный тур — «Новый год 2024 на льду Байкала». Путешественники смогут насладиться живым общением, новыми знакомствами. Участники смогут увидеть кристальный лёд, огромные сугробы, познакомиться с завораживающими локациями и попробовать разнообразные зимние развлечения.
В программе катание на собачьих упряжках, отправление по льду на остров Огой, посещение главных достопримечательностей. Длительность — 6 дней, стоимость — 110 000 рублей.

Праздник на Родине Деда Мороза

Желающих окунуться в сказочную атмосферу приглашают посетить Великий Устюг — Вотчину Деда Мороза. Тур продлится два дня по запросу с 10 ноября 2023 года по 31 марта 2024 года для групп от 4 человек.

Гостям предлагают экскурсии по Родине Деда Мороза, прогулку по городу и осмотр главных достопримечательностей. В резиденции главного символа Нового года всех ждут костюмированные представления, игры, конкурсы.

«Окунёмся в мир развлечений, поучаствуем в программе “Спа-курорт для Снеговиков”, посетим сувенирные лавки и сделаем самые красивые фото на память. Скучать не выйдет», — отметили в описании.

Стоимость тура составляет 20 700 рублей.

Новый год на Алтае

Ещё интересная возможность — встретить Новый год на Алтае, в сказочном зимнем лесу. Туристы посетят красивейшие места, поживут в домиках в окружении сосен, берёз, укутанных снежным покрывалом. Гостям предлагают познакомиться с достопримечательностями в праздничном антураже.

Желающие смогут попробовать свои силы в сноубординге, горных лыжах, лыжном спорте, покататься на сноутьюбах, снегоходах.

Тур продлится с 30 декабря 2023-го по 2 января 2023 года. Стоимость — 50 000 рублей.

Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что большинство жителей Новосибирска планируют отметить Новый год дома.

туризм и отдых