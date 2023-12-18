Кузбасская команда проиграла новосибирской в Чемпионате России по волейболу

Команда из Кемеровской области «Кузбасс» проиграла накануне новосибирской команде «Локомотив» в Чемпионате России по волейболу со счётом 2:3. Самым результативным игроком в составе «Кузбасса» стал диагональный Душан Петкович с 19 очками за матч, по сообщению пресс-службы клуба.
«Обидно было немного в пятой партии. Могли (победить — Ред.), это не третья или четвёртая, но удача оказалась на стороне “Локомотива”. Начали, но почему-то потом всё равно проваливаемся. Будем в этом разбираться», — говорит тренер ВК Алексей Бабешин.
Кузбасская команда занимает четвёртое место в суперлиге (из 16 команд). Первые три места достались новосибирскому «Локомотиву», казанскому «Зенит-Казани» и московскому «Динамо». Следующая игра состоится декабря с санкт-петербургским «Зенитом».