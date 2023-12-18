Кузбасская команда проиграла новосибирской в Чемпионате России по волейболу

«Обидно было немного в пятой партии. Могли (победить — Ред.), это не третья или четвёртая, но удача оказалась на стороне “Локомотива”. Начали, но почему-то потом всё равно проваливаемся. Будем в этом разбираться», — говорит тренер ВК Алексей Бабешин.