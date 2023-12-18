В Башкирии у подножия горы Торатау открылась деревня Кыш Бабая

Для гостей в новогоднем городке организованы различные активности: катание на снегоходах, на надувном банане, прогулки на санях, запряженных лошадьми, а также стрельба из башкирского лука и мастер-классы.
Также в деревне будет работать фуд-корт с горячими напитками и выпечкой.
Как сообщили в администрации геопарка «Торатау», вход на территорию деревни свободный, а вот участие в представлении платное. Развлечения на территории оплачиваются дополнительно.
Ранее сообщалось, что в Уфе на площади им. Ленина 24 декабря состоится торжественное открытие резиденции Деда Мороза.