В Башкирии у подножия горы Торатау открылась деревня Кыш Бабая

Для гостей в новогоднем городке организованы различные активности: катание на снегоходах, на надувном банане, прогулки на санях, запряженных лошадьми, а также стрельба из башкирского лука и мастер-классы.



Также в деревне будет работать фуд-корт с горячими напитками и выпечкой.