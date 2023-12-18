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В Башкирии у подножия горы Торатау открылась деревня Кыш Бабая

Накануне, 17 декабря, возле шихана Торатау состоялось торжественное открытие деревни Кыш Бабая и его внучки Кархылыу.
Источник: Геопарк «Торатау»

Для гостей в новогоднем городке организованы различные активности: катание на снегоходах, на надувном банане, прогулки на санях, запряженных лошадьми, а также стрельба из башкирского лука и мастер-классы.

Также в деревне будет работать фуд-корт с горячими напитками и выпечкой.

Как сообщили в администрации геопарка «Торатау», вход на территорию деревни свободный, а вот участие в представлении платное. Развлечения на территории оплачиваются дополнительно.

Ранее сообщалось, что в Уфе на площади им. Ленина 24 декабря состоится торжественное открытие резиденции Деда Мороза.