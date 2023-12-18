Красноярцы уже неделю не могут вылететь из Байкита из-за погодных условий

Краевая транспортная прокуратура проверят обстоятельства задержки рейсов из села Байкита до Красноярска. Некоторые пассажиры не могут улететь уже неделю.
— Установлено, что с 11 декабря из аэропорта Байкит в Красноярск и позднее в обратном направлении допущено продление времени вылета воздушных судов и неоднократные отмены рейсов по причине неблагоприятных метеоусловий в селе, расположенном в Эвенкийском районе, — сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Сотрудники ведомства приняли обращения пассажиров задержанных и отменных рейсов авиакомпании «КрасАвиа». Позже действиям перевозчика дадут оценку и при необходимости примут меры.
Судя по данным онлайн-табло на сайте красноярского аэропорта, сегодняшний вылет тоже задерживается.