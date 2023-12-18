Красноярцы уже неделю не могут вылететь из Байкита из-за погодных условий

— Установлено, что с 11 декабря из аэропорта Байкит в Красноярск и позднее в обратном направлении допущено продление времени вылета воздушных судов и неоднократные отмены рейсов по причине неблагоприятных метеоусловий в селе, расположенном в Эвенкийском районе, — сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.