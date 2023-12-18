Магнитная буря 18 декабря 2023 года: две корональные дыры обрушат потоки геомагнитных ударов на Землю

К утру геомагнитные удары ослабнут до 3 баллов. Колебания такой силы ожидаются в период с 3 часов ночи и до 9 утра, а также с 21 часа вечера и до полуночи нового дня по московскому времени. В остальные периоды суток сила колебаний не превысит 2 баллов, что характерно для спокойной обстановки.