Магнитная буря 18 декабря 2023 года: две корональные дыры обрушат потоки геомагнитных ударов на Землю

В понедельник, 18 декабря, сила колебаний в магнитном поле начнет расти, хотя пока и не достигнет красных показателей.
С полуночи и до 3 часов ночи по московскому времени Землю атакуют геомагнитные удары силой 4 балла, что характерно для малой магнитной бури.
К утру геомагнитные удары ослабнут до 3 баллов. Колебания такой силы ожидаются в период с 3 часов ночи и до 9 утра, а также с 21 часа вечера и до полуночи нового дня по московскому времени. В остальные периоды суток сила колебаний не превысит 2 баллов, что характерно для спокойной обстановки.
Во время магнитных бурь метеозависимым людям нужно с особой внимательностью отнестись к своему здоровью, чтобы свести до минимума их негативное влияние на организм.
Во время магнитных бурь метеопатам советуют не пить много кофе и крепкого чая, ни в коем случае не брать переработки, перетруждаться физически и умственно, переживать, ссориться и поддаваться стрессу, начинать тяжёлую работу, поздно ложиться спать — сон должен длиться не менее 7−8 часов в сутки.
Улучшить самочувствие помогут прогулки на свежем воздухе, спокойный отдых в уютной обстановке, витамины и травяные чаи, в том числе с успокаивающим эффектом — с ромашкой, бергамотом и мятой.
А вот от соленой, острой, жирной и жареной пищи метеозависимым людям лучше отказаться еще накануне магнитной бури.
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