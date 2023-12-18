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Магнитная буря 18 декабря 2023 года: две корональные дыры обрушат потоки геомагнитных ударов на Землю

Новые крупные пятна появились на Солнце после очередных вспышек, разорвавших плазму светила. После них сейчас активны две корональные дыры, которые вызовут новую волну магнитных бурь в ближайшие дни.

В понедельник, 18 декабря, сила колебаний в магнитном поле начнет расти, хотя пока и не достигнет красных показателей.

С полуночи и до 3 часов ночи по московскому времени Землю атакуют геомагнитные удары силой 4 балла, что характерно для малой магнитной бури.

К утру геомагнитные удары ослабнут до 3 баллов. Колебания такой силы ожидаются в период с 3 часов ночи и до 9 утра, а также с 21 часа вечера и до полуночи нового дня по московскому времени. В остальные периоды суток сила колебаний не превысит 2 баллов, что характерно для спокойной обстановки.

Во время магнитных бурь метеозависимым людям нужно с особой внимательностью отнестись к своему здоровью, чтобы свести до минимума их негативное влияние на организм.

Во время магнитных бурь метеопатам советуют не пить много кофе и крепкого чая, ни в коем случае не брать переработки, перетруждаться физически и умственно, переживать, ссориться и поддаваться стрессу, начинать тяжёлую работу, поздно ложиться спать — сон должен длиться не менее 7−8 часов в сутки.

Улучшить самочувствие помогут прогулки на свежем воздухе, спокойный отдых в уютной обстановке, витамины и травяные чаи, в том числе с успокаивающим эффектом — с ромашкой, бергамотом и мятой.

А вот от соленой, острой, жирной и жареной пищи метеозависимым людям лучше отказаться еще накануне магнитной бури.

Напомним, ранее лор рассказал, о каком заболевании сигнализируют частые боли в горле.

космос