В Красноярске поймали хулигана, который пытался сломать «Z» инсталляцию

В Красноярске задержали мужчину, который пытался испортить инсталляцию в виде буквы Z. Об этом сообщили в МВД.
24-летний юноша был задержан за порчу инсталляции в виде символа Z на улице Дзержинского. Решается вопрос о привлечении его к ответственности.
Трое участников также получили административные штрафы за нахождение в общественном месте в пьяном виде.
Добавим, что пьяный мужчина пытался испортить инсталляцию в вечернее время. Он забирался на неё, пинал и бил руками. Видео опубликовано в телеграм-канале депутата ЗС Елены Пензиной.
Ранее сообщалось о том, что в Дивногорске привлекут к ответственности сотрудника автосервиса, который катался на автомобилях клиентов.