Как понять, что твой собеседник — мошенник: советы эксперта

Первое, на что нужно обратить внимание, — это если у вашего собеседника есть какая-то срочность и оперативность, а вам не дают времени подумать. Так, в последнее время участились случаи, когда гражданам звонят якобы сотрудники полиции или следственного комитета, а также банка со словами: «Срочно, на вас прямо сейчас будет заведено уголовное дело» или «С ваших счетов пытаются перечислить деньги». Мошенники воздействуют на эмоции благодаря этой самой срочности. В результате их собеседники начинают совершать действия, а уже после — обдумывать их. Если вы понимаете, что ситуация вас глубоко задела, то это первый признак того, что с вами разговаривают именно мошенники.