Как понять, что твой собеседник — мошенник: советы эксперта

Есть несколько моментов, которые могут вас насторожить в том, что на другом конце провода находится человек, желающий завладеть вашими деньгами. Руководитель исследовательской группы Positive Technologies Ирина Зиновкина назвала три главных признака, которые выдают мошенников.
Первое, на что нужно обратить внимание, — это если у вашего собеседника есть какая-то срочность и оперативность, а вам не дают времени подумать. Так, в последнее время участились случаи, когда гражданам звонят якобы сотрудники полиции или следственного комитета, а также банка со словами: «Срочно, на вас прямо сейчас будет заведено уголовное дело» или «С ваших счетов пытаются перечислить деньги». Мошенники воздействуют на эмоции благодаря этой самой срочности. В результате их собеседники начинают совершать действия, а уже после — обдумывать их. Если вы понимаете, что ситуация вас глубоко задела, то это первый признак того, что с вами разговаривают именно мошенники.
Второе — отказ встретиться лично. Это актуально для мошенников, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов. Например, вам поступил звонок, что на вас возбуждено уголовное дело. Вы обещаете приехать в отделение для дальнейшего диалога, а собеседник сразу же бросает трубку либо продолжает диалог так, чтобы разговор продолжался исключительно по телефону и дальше.
«Надо иметь в виду, что мошенники действительно представляются реальными именами сотрудников. Если вы погуглите, то действительно найдете такого человека, многие даже в мессенджеры присылают свои удостоверения — на этом денег они не экономят», — отметила Ирина Зиновкина.
«Сейчас в киберпространстве у вас должен быть принцип нулевого доверия — это тот принцип безопасности при построении систем в организации. Поэтому лучше всего проверять всю информацию. К сожалению, все эти фейки становятся более актуальны в нашей жизни, и по миру уже есть инциденты, когда обманывали людей при помощи фейковых руководителя организации или коллег», — сказала эксперт.
Она также посоветовала договориться с родными и близкими людьми о каком-нибудь кодовом слове или фразе, которые помогут понять, что диалог ведут знакомые вам люди, а не злоумышленники. Если этой фразы нет, то необходимо самостоятельно попытаться дозвониться до человека.
Ранее «ФедералПресс» писал, что мошенники придумали новый способ, чтобы завладеть персональными данными россиян. Для этого они создали вирусную ссылку с якобы голосованием в конкурсе за племянницу Софию.