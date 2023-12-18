Олег Кожемяко: Поддержка Владимира Путина — залог дальнейшего развития страны

Решение Владимира Путина о выдвижении на выборы президента РОФ в 2024 году основано на продолжении того курса, который глава государства вел с 2000-го года, когда поднял страну практически из руин, а также на том, чтобы «чтобы поставить победную точку» в завершении специальной военной операции. Об этом заявил губернатор Приморского края, секретарь регионального отделения «Единой России» Олег Кожемяко, принявший участие в знаковом заседании XXI Съезда всероссийской политической партии (18+), на котором Владимир Путин единогласно был поддержан как кандидат в президенты страны.
Говоря непосредственно о Приморском крае и Дальнем Востоке, губернатор подчеркнул, что важно продолжить курс, обозначенный президентом.
«Сегодня мы видим результаты, которые демонстрируют наши порты, жилищное строительство, направления, обозначенные как одни из важнейших в стране — это судостроение, вертолетостроение. Поэтому для нас продолжение курса президента — это развитие региона, перспективы, с которыми мы будем в течение шести последующих лет работать, это стабильность, уверенное движение вперед», — подчеркнул Олег Кожемяко, заявив о единогласной поддержке Владимира Путина как кандидата в президенты России.
«Для меня она значима и важна. Мы вместе преодолевали испытания, вместе добивались успехов, вместе нам ещё очень многое предстоит сделать в интересах России. Сегодня на каждом лежит колоссальная ответственность. Перед нами, без всякого преувеличения, — исторические задачи. Их масштаб требует объединения усилий, сплочённости всех патриотических сил. Для “Единой России”, для наших сторонников, которые представляют всё наше многонациональное общество, все регионы, социальные, профессиональные группы, — это в первую очередь означает готовность к напряжённой работе, готовность к тому, чтобы идти вперёд, добиваться большего», — сказал Владимир Путин.
Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта.