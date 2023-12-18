В Новосибирск поступили новые троллейбусы: в два раза меньше необходимого

«В город Новосибирск поступило 62 из 120 троллейбусов, приобретаемых в рамках заключенного с АО “Сбербанк Лизинг” контракта на оказание услуг по финансовой аренде (лизингу), 26 (из них 2 ед. — резерв) из которых с 01.09.2023 эксплуатируются на троллейбусном маршруте № 29 “Ул. Александра Чистякова — ЖК “Новомарусино”, — сообщили в администрации.
В мэрии добавили, что с 1 декабря 2023 года 30 единиц транспорта обслуживают троллейбусный маршрут № 8 «Затулинский ж/м — ТЭЦ-5». Также с 08.12.2023 организован троллейбусный маршрут № 35 «М. “Площадь Маркса” — Криводановский карьер», на котором эксплуатируются 5 единиц подвижного состава.
Кроме того, в 2023 году с 1 февраля организован троллейбусный маршрут № 36 «ул. Лазурная — Вокзал “Новосибирск-Главный”, на котором работает 9 троллейбусов.
Отмечается, что остальные 58 троллейбусов в рамках заключенного с АО «Сбербанк Лизинг» придут в Новосибирск до конца I квартала 2024 года.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в новосибирском метрополитене запустили тематический поезд «Нижний Новгород».