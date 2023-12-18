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В Новосибирск поступили новые троллейбусы: в два раза меньше необходимого

НОВОСИБИРСК, 18 декабря, ФедералПресс. В 2023 году в Новосибирск поступило 62 новых троллейбуса от заявленного количества в 120 единиц. Остальные планируют поставить в 2024 году. Об этом «ФедералПресс» рассказали в пресс-службе мэрии.
Источник: РИА "ФедералПресс"

«В город Новосибирск поступило 62 из 120 троллейбусов, приобретаемых в рамках заключенного с АО “Сбербанк Лизинг” контракта на оказание услуг по финансовой аренде (лизингу), 26 (из них 2 ед. — резерв) из которых с 01.09.2023 эксплуатируются на троллейбусном маршруте № 29 “Ул. Александра Чистякова — ЖК “Новомарусино”, — сообщили в администрации.

В мэрии добавили, что с 1 декабря 2023 года 30 единиц транспорта обслуживают троллейбусный маршрут № 8 «Затулинский ж/м — ТЭЦ-5». Также с 08.12.2023 организован троллейбусный маршрут № 35 «М. “Площадь Маркса” — Криводановский карьер», на котором эксплуатируются 5 единиц подвижного состава.

Кроме того, в 2023 году с 1 февраля организован троллейбусный маршрут № 36 «ул. Лазурная — Вокзал “Новосибирск-Главный”, на котором работает 9 троллейбусов.

Отмечается, что остальные 58 троллейбусов в рамках заключенного с АО «Сбербанк Лизинг» придут в Новосибирск до конца I квартала 2024 года.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в новосибирском метрополитене запустили тематический поезд «Нижний Новгород».