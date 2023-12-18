В Новосибирск поступили новые троллейбусы: в два раза меньше необходимого

«В город Новосибирск поступило 62 из 120 троллейбусов, приобретаемых в рамках заключенного с АО “Сбербанк Лизинг” контракта на оказание услуг по финансовой аренде (лизингу), 26 (из них 2 ед. — резерв) из которых с 01.09.2023 эксплуатируются на троллейбусном маршруте № 29 “Ул. Александра Чистякова — ЖК “Новомарусино”, — сообщили в администрации.