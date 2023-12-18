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В Новосибирске назвали самые скандальные профессии

Об этом сообщили аналитики сайта Зарплата.ру.

В Новосибирской области жители рассказали, с представителями каких профессий вступали в конфликты чаще всего. Об этом сообщили аналитики сайта Зарплата.ру.

Опрос провели среди 1980 жителей Новосибирской области и других регионов страны. 65% жителей региона ругались с представителями нескольких профессий.

Самыми скандальными стали:

Ещё в списке находятся учителя, воспитатели, сотрудники аэропортов и ломбардов, дворники и налоговые инспекторы. Большая часть участников опроса считают, что люди устраивают скандалы из-за большого количества стрессовых ситуаций на работе (68%), недовольства жизнью и работой (58%), неприязни к людям (47%), несоблюдения графика работы, переработок и усталость (40%) и низкой зарплаты (32%).

Участники опроса предложили несколько способов справиться со склонностью к скандалам: увеличение зарплаты (63%), поиск новой работы (59%), больше отдыха (46%), нормализацию графика работы (38%), больше отдыха (46%) и нормализацию графика работы (38%). Некоторые предположили, что можно начать пить успокоительные (%), а 6% считают, что скандальные люди не смогут стать спокойными и доброжелательными.

занятость