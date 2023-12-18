В Новосибирске назвали самые скандальные профессии

Участники опроса предложили несколько способов справиться со склонностью к скандалам: увеличение зарплаты (63%), поиск новой работы (59%), больше отдыха (46%), нормализацию графика работы (38%), больше отдыха (46%) и нормализацию графика работы (38%). Некоторые предположили, что можно начать пить успокоительные (%), а 6% считают, что скандальные люди не смогут стать спокойными и доброжелательными.