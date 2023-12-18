В Кемерове массово проверят водителей 19 декабря

За езду в нетрезвом виде и отказ от освидетельствования можно получить штраф 30 тыс. рублей и лишиться прав вовсе от 1,5 до 2 лет. Тех водителей, которые уже были лишены прав и всё-таки сели за руль, ждёт уголовная ответственность.