В Кемерове массово проверят водителей 19 декабря

В Кемерове 19 декабря массово проверят водителей на соблюдение правил перевозки детей-пассажиров, а также на состояние алкогольного опьянения.
Детей до 7 лет нужно перевозить только в автокресле. Дети от 7 до 11 лет на переднем сиденье также должны быть пристегнуты удерживающими системами (сзади допускаются обычные ремни безопасности). Иначе можно получить штраф 3 тыс. рублей.
За езду в нетрезвом виде и отказ от освидетельствования можно получить штраф 30 тыс. рублей и лишиться прав вовсе от 1,5 до 2 лет. Тех водителей, которые уже были лишены прав и всё-таки сели за руль, ждёт уголовная ответственность.