В Новосибирске на пять рублей выросла стоимость проезда в маршрутке № 43

Маршрутка, соединяющая ОбьГЭС и Щ, является одним из самых популярных в Советском районе, но жители часто жалуются на задержки. В комментарии от мэрии Новосибирска в группе «На ОбьГЭСе (Новосибирск)» было отмечено, что лучше всего отслеживать движение маршруток в режиме реального времени на сайте МКУ «ЦУГАЭТ». Отсутствие общественного транспорта на линии объясняется нехваткой кадров.