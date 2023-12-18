В Новосибирске на пять рублей выросла стоимость проезда в маршрутке № 43

В Новосибирске на пять рублей подорожал проезд в маршрутке № 43. Об этом рассказали жители Советского района в социальных сетях.
С начала декабря на 5 рублей увеличилась стоимость проезда на маршрутке номер 43, которая ходит от ОбьГЭСа до микрорайона Щ. Предупреждение о повышении цены на проезд было разослано заранее и объяснило, что увеличение тарифа связано с повышением стоимости запчастей и топлива. Ранее поездка из ОбьГЭСа в микрорайон Щ стоила 40 рублей.
Маршрутка, соединяющая ОбьГЭС и Щ, является одним из самых популярных в Советском районе, но жители часто жалуются на задержки. В комментарии от мэрии Новосибирска в группе «На ОбьГЭСе (Новосибирск)» было отмечено, что лучше всего отслеживать движение маршруток в режиме реального времени на сайте МКУ «ЦУГАЭТ». Отсутствие общественного транспорта на линии объясняется нехваткой кадров.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске на 35,5% подорожала аренда однокомнатных квартир.