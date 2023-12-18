Открылся новый каток в парке «Арена» в Новосибирске

18 декабря в парке «Арена» в Новосибирске открылся каток. Дирекция городских парков представила перечень цен за прокат коньков и выход на лёд со своими коньками.



Стоимость одного часа катания на коньках 35-го размера и больше составляет 200 рублей. Коньки до 34 размера обойдутся в 150 рублей за один час.



Аренда кабинки для обуви обойдётся в 100 рублей за час. Аренда держателей для детей —50 рублей в час.



За вход на каток со своими коньками нужно заплатить 100 рублей. Кататься за такую цену можно будет целый день.