Эдгард Запашный похвалил свердловский цирк

Коллега циркового артиста Карлос Бресчиани прокомментировал публикацию, написав, что он разделяет мнение Эдгарда Запашного. Артист приезжал с гастролями в Нижний Тагил минувшей весной. «Мне выпала честь работать там с замечательным коллективом цирка и его директором, который всегда был внимателен и заботился о животных! Видно, что он любит свою работу и цирк», — написал он.