Эдгард Запашный похвалил свердловский цирк

Он похвалил условия содержания животных, в частности, лошадей на своей странице в соцсетях, сообщает Tagilcity.ru.
«Мы часто слышим, что животные в цирках содержатся очень плохо. Вот хочу вам похвастаться конюшней в цирке Нижнего Тагила. Спасибо большое директору цирка Руслану Марчевскому за профессионализм», — написал Эдгард на своей страничке во «Вконтакте».
Коллега циркового артиста Карлос Бресчиани прокомментировал публикацию, написав, что он разделяет мнение Эдгарда Запашного. Артист приезжал с гастролями в Нижний Тагил минувшей весной. «Мне выпала честь работать там с замечательным коллективом цирка и его директором, который всегда был внимателен и заботился о животных! Видно, что он любит свою работу и цирк», — написал он.
Ранее Superjob опубликовал исследование, согласно которому каждый второй екатеринбуржец высказался против эксплуатации животных в цирках. 41% респондентов считает, что в России следует запретить участие в представлениях и диких, и домашних животных, еще 12% — против использования только диких зверей. Директор Екатеринбургского цирка Тамара Бортникова высказалась против запрета животных в цирках.
«Это же смотря как посчитать. Лучший ответ и доказательство — аншлаги на цирковых представлениях. Даже шапито собирают полные залы. Лучший показатель — любовь наших зрителей. Цирк без животных ненастоящий».