В Новокузнецке новую снегоуборочную технику приобретут в лизинг

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов сообщил, что в городе необходимо обновлять коммунальную технику. Сейчас власти обсуждают вопрос с одним из банков о лизинге.
«Коллеги доложили о состоянии техники, готовности рабочих, наличии материалов. За эти два дня подрядчики должны ещё раз проверить всю технику. Необходимо составить графики работы на выходные и праздничные дни, сделать упор на уборку пешеходных зон, остановочных платформ и, конечно, общественных пространств, где будут массовые гуляния», — пишет чиновник у себя в телеграм-канале.
На жалобы от горожан по уборке улиц мэрия обещает оперативно реагировать. Также Сергей Кузнецов оповещает, что муниципальное предприятие «Дороги Новокузнецка» повысило заработную плату работников на 20% по выданному ранее поручению.