В Новокузнецке новую снегоуборочную технику приобретут в лизинг

«Коллеги доложили о состоянии техники, готовности рабочих, наличии материалов. За эти два дня подрядчики должны ещё раз проверить всю технику. Необходимо составить графики работы на выходные и праздничные дни, сделать упор на уборку пешеходных зон, остановочных платформ и, конечно, общественных пространств, где будут массовые гуляния», — пишет чиновник у себя в телеграм-канале.