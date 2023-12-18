Как продлить жизнь натуральной елки в доме

Сразу после покупки хвои не стоит заносить ее в тепло — лучше оставить на прохладном балконе или в коридоре.
Выбирая место для установки новогоднего символа, избегайте близости отопительных приборов, советуют в материале «Белновости».
Желательно «посадить» елку в емкость с песком или водой, так иголки дольше не будут осыпаться.
Важно! Вода ни в коем случае не должна быть горячей, идеально подойдет отстоянная комнатной температуры.
Гирлянду тоже необходимо подбирать с особенной тщательностью. Светодиодные, выделяющие меньше тепла фонарики подойдут куда лучше ламп накаливания.