Омичи назвали топ-15 самых скандальных профессий 2023 года

Один из сервисов по поиску работу провел опрос среди 1 980 жителей всех регионов страны, в том числе Омска, и выяснил, с представителями каких профессий чаще возникали конфликты в 2024 году.