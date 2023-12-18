Омичи назвали топ-15 самых скандальных профессий 2023 года

Как рассказали аналитики сервиса в понедельник, 18 декабря 2023 года, оказалось, конфликты с представителями различных профессий возникали в текущем году у 73% омичей. Среди самых скандальных профессий омичи могли выбирать несколько вариантов ответа.
В топ профессионалов, с которыми жители Омска ругались чаще всего, вошли: таксисты (44%); продавцы (40%); кассиры (38%); работники колл-центров (33%); работники.
регистратуры (27%); кондукторы (26%); врачи (20%); медсестры (18%); курьеры (17%); охранники (14%); строители (12%); работники пунктов выдачи (12%); бухгалтеры (10%); администраторы (9%); официанты (6%).
Кроме того, по несколько процентов набрали учителя, воспитатели, автомойщики, парикмахеры, дворники и налоговые инспекторы, добавили в пресс-службе сервиса.
При этом самыми напряженными профессиональными сферами в 2023 году жители Омска считают услуги (66%), розничную торговлю (51%), транспорт и автобизнес (39%), медицину и фармацию (34%), бухгалтерию, финансы и банки (26%).
Интересно, что по мнению омичей, от сварливости могут помочь повышение зарплаты (68%), новая работа по душе (51%), больше отдыха (43%), нормальный график работы (30%), при этом 7% омичей считают, что скандалистам ничто не поможет стать спокойней и доброжелательней.