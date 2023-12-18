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В Свердловской области в декабре будет плюсовая температура

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 декабря, ФедералПресс. К середине недели на Среднем Урале наступит оттепель с плюсовыми температурами. Об этом рассказал в своем телеграм-канале синоптик Алексей Пулин.
Сейчас в Ричмонде: +11° 7 м/с 84% 739 мм рт. ст. +11°
Источник: РИА "ФедералПресс"

«К западным границам Свердловской области приблизится теплый атмосферный фронт», — отметил синоптик.

Алексей Пулин добавил, что к середине недели теплая воздушная масса зайдет на всю территорию Среднего Урала и начнется оттепель. Столбик термометра достигнет положительных отметок: 21 декабря будет +1, а 22 декабря температура поднимется до +2 градусов тепла.

«Для Екатеринбурга оттепели в декабре — вполне нормальное явление. За последние полвека более 60% декабрей в городе были с оттепелями».

отметил Алексей Пулин

Ранее «ФедералПресс» писал, что морозы на Среднем Урале побили температурные рекорды.