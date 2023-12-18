В Свердловской области в декабре будет плюсовая температура

Алексей Пулин добавил, что к середине недели теплая воздушная масса зайдет на всю территорию Среднего Урала и начнется оттепель. Столбик термометра достигнет положительных отметок: 21 декабря будет +1, а 22 декабря температура поднимется до +2 градусов тепла.