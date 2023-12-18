В Свердловской области в декабре будет плюсовая температура

«К западным границам Свердловской области приблизится теплый атмосферный фронт», — отметил синоптик.
Алексей Пулин добавил, что к середине недели теплая воздушная масса зайдет на всю территорию Среднего Урала и начнется оттепель. Столбик термометра достигнет положительных отметок: 21 декабря будет +1, а 22 декабря температура поднимется до +2 градусов тепла.
«Для Екатеринбурга оттепели в декабре — вполне нормальное явление. За последние полвека более 60% декабрей в городе были с оттепелями».
Ранее «ФедералПресс» писал, что морозы на Среднем Урале побили температурные рекорды.